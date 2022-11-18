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أخبار
المؤتمر نت -

مصرع 20 شخصاً في تحطم حافلة

المؤتمرنت -
مصرع 20 شخصاً في تحطم حافلة
لقي 20 شخصا مصرعهم واصيب آخرين في تحطم حافلة جراء الفيضانات جنوب باكستان، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول الشرطة المحلية خادم حسين قوله ان من بين القتلى 11 طفلاً تتراوح أعمارهم بين سنتين وثماني سنوات.

واوضح أن الحافلة سقطت في حفرة عميقة تغمرها المياه "على طريق جرفته الفيضانات" في إقليم السند، لافتا إلى أن السائق "لم ير اللافتة التي تشير إلى الانحراف عن الطريق".

وتعاني باكستان من حوادث السير الدامية لأسباب عدة منها سوء حالة الطرق وعدم صيانة المركبات والقيادة المتهورة.

وغمرت السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية، التي زادت شدتها بفعل احترار المناخ بحسب الخبراء، ثلث مساحة باكستان وتسببت في مقتل ما يقرب من 1700 شخص منذ يونيو، كما تسببت هذه الكارثة الطبيعية بنزوح أكثر من ثمانية ملايين شخص والحاق الضرر بالبنى التحتية.








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