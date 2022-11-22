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المؤتمر نت - خيم التعادل السلبي على مجريات اللقاء الذي جمع منتخب تونس ونظيره الدنماركي، في أولى جولات المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم

التعادل يخيم على قمة تونس والدنمارك بكأس العالم

المؤتمرنت -
التعادل يخيم على قمة تونس والدنمارك بكأس العالم
خيم التعادل السلبي على مجريات اللقاء الذي جمع منتخب تونس ونظيره الدنماركي، في أولى جولات المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم في قطر يوم الثلاثاء.

أقيمت المباراة في ملعب “المدينة التعليمية” أمام حضور جماهيري بلغ 43 ألف مشجّع، وبصافرة المكسيكي سيزار أرتورو راموس.

جاءت أحداث اللقاء حماسية، حيث تبادل المنتخبان الهجمات والضغط مع أفضلية لتونس التي سددّت 13 مرة على مرمى الدنمارك.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين بداعي التسلل، أولهما سجله عصام الجبالي مهاجم تونس، والثاني أحرزه أندرياس أولسن لاعب الدنمارك.

وبهذا التعادل حصد المنتخبان نقطة واحدة ليحتلا المركزين الأول والثاني، وذلك مؤقتاً حتى خوض فرنسا وأستراليا مباراة الجولة الأولى اليوم.








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