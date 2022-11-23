الأربعاء, 23-نوفمبر-2022 الساعة: 03:53 م - آخر تحديث: 03:44 م (44: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صحيفة الميثاق المؤتمرية اليمانية.. في ذكرى تأسيسها الأربعين
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - سيطر التعادل السلبي على لقاء المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي، في مباراة قليلة الفرص بأولى جولات المجموعة السادسة بكأس العالم لكرة القدم

المغرب يُنهي مواجهة كرواتيا بتعادل ويحصد أول نقطة في كأس العالم

المؤتمرنت -
المغرب يُنهي مواجهة كرواتيا بتعادل ويحصد أول نقطة في كأس العالم
سيطر التعادل السلبي على لقاء المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي، في مباراة قليلة الفرص بأولى جولات المجموعة السادسة بكأس العالم لكرة القدم في قطر يوم الأربعاء.

وغابت الفاعلية في بعض المحاولات، وتألق الحارس المغربي ياسين بونو في التصدي لتسديدة نيكولا فلاشيتش، كما سدد لوكا مودريتش فوق العارضة قبل نهاية الشوط الأول.

وكانت أقرب محاولات المغرب في الشوط الثاني لكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش تصدى لضربة رأس نصير مزراوي، ثم تسديدة أشرف حكيمي القوية بعد ركلة حرة.

وأبعد لاعب الوسط سفيان أمرابط كرة قبل تجاوز خط المرمى بعد تسديدة منخفضة من المهاجم إيفان بريشيتش.

وشارك المهاجم عبد الرزاق حمد الله، العائد للمباريات الدولية بعد غياب طويل لأسباب انضباطية، في الدقائق الأخيرة بدلا من يوسف النصيري غير الموفق، لكن لم تسنح له فرصة لتهديد المرمى. وتلعب بلجيكا مع كندا في وقت لاحق اليوم بنفس المجموعة.

بهذا حظي "أسود الأطلس" على نقطة التعادل، بانتظار أن يلتقي لاحقا ضمن المجموعة ذاتها المنتخب البلجيكي ونظيره الكندي.

ويلتقي منتخب المغرب بنظيره البلجيكي في المباراة القادمة له ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للمسابقة العالمية، الأحد المقبل، على "استاد الثمامة".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: فرنسا تعرض عضلاتها وتكتسح أستراليا
فنون ومنوعات: اصطياد أكبر سمكة ذهبية في العالم
رياضة: مانشستر يونايتد يعلن رحيل رونالدو
رياضة: المكسيك تتعادل مع بولندا سلبياً
عربي ودولي: أمريكا تواصل نهب النفط السوري
اقتصاد: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط
رياضة: التعادل يخيم على قمة تونس والدنمارك
أخبار: أكثر البلدان في قائمة مبيعات تذاكر كأس العالم2022
أخبار: أجواء باردة وأمطار رعدية على هذه المحافظات
رياضة: الأرجنتين تسقط أمام السعودية في كأس العالم
رياضة: بيل ينقذ ويلز من الخسارة أمام أمريكا
قضايا وآراء: صحيفة الميثاق المؤتمرية اليمانية.. في ذكرى تأسيسها الأربعين
فنون ومنوعات: هل نبيلة عبيد مصابة بفيروس خطير؟
أخبار: صنعاء تمنع نهب شحنة نفط جديدة من ميناء الضبة
أخبار: صنعاء.. بدء صرف نصف معاش مارس 2020
محافظات: صيانة وترميم للشوارع والأنفاق بالأمانة
رياضة: هولندا تهزم السنغال بهدفي الدقائق الأخيرة
مجتمع مدني: كيف تعزز مناعتك لمواجهة أمراض الشتاء؟
أخبار: 44 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
عربي ودولي: الناتو يقر بتقديمه مساعدة عسكرية لأوكرانيا
اقتصاد: وسط صعود الدولار.. هذا ما سجله الذهب
عربي ودولي: العدو يهدم منزل فلسطيني جنوب نابلس
رياضة: إنجلترا تسحق إيران بسداسية في مونديال قطر
أخبار: الرئيس المشاط يناقش مع أبو راس المستجدات على الساحة الوطنية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022