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المؤتمر نت - غالباً ما يعتبر تشابه الأعراض بين الأمراض من أكثر الأمور الحساسة التي تؤدي إلى التباسات بالتشخيص، فعسر الهضم وآلام المعدة مثلا غالبا ما يتم تشخيصها على أنها خلل عادي في وظيفة الجهاز الهضمي، إلا أنها قد تكون مؤشرا على أكثر السرطانات

14 علامة تحذرك من أخطر أنواع السرطانات!

المؤتمرنت -
14 علامة تحذرك من أخطر أنواع السرطانات!
غالباً ما يعتبر تشابه الأعراض بين الأمراض من أكثر الأمور الحساسة التي تؤدي إلى التباسات بالتشخيص، فعسر الهضم وآلام المعدة مثلا غالبا ما يتم تشخيصها على أنها خلل عادي في وظيفة الجهاز الهضمي، إلا أنها قد تكون مؤشرا على أكثر السرطانات خطورة وهو سرطان البنكرياس.

وسرطان البنكرياس هو أكثر أنواع السرطانات فتكا، حيث يموت أكثر من نصف المصابين بالمرض في غضون ثلاثة أشهر من التشخيص.

وبحسب الممرضة جيني جونز، العاملة في واحد من المراكز المختصة بسرطان البنكرياس بالمملكة المتحدة، فإن الأعراض الأكثر شيوعا لسرطان البنكرياس، والتي قد تتداخل مع أمراض أخرى يمكن أن تكون كالتالي:

• عسر الهضم
يمكن أن يكون عسر الهضم وحرقة المعدة من الأعراض الشائعة لسرطان البنكرياس، ولكن غالبا لا يعتقد الناس أنها مرتبطة بمرض خطير.

• آلام البطن أو الظهر
آلام البطن والظهر المركبة من الأعراض الشائعة إلى حد ما، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من أحدهما فقط.

• فقدان الوزن غير المبرر
قد يظهر فقدان الوزن المرتبط بسرطان البنكرياس في البداية عندما لا يحاول الناس حقا إنقاص الوزن ويأكلون بشكل طبيعي نسبيا.

• فقدان الشهية
يرتبط فقدان الوزن أحيانا بفقدان الشهية، وهو عرض آخر من أعراض سرطان البنكرياس يسهل تجاهله، على الأقل في البداية، ومثل هذه التغييرات في الشهية قد تكون بسبب ضغط الورم على المعدة.

• اليرقان
اليرقان من أعراض سرطان البنكرياس التي يصعب تجاهلها.

• الحكة
قد تصاب البشرة بحكة شديدة قبل حدوث اليرقان، لأن أملاح الصفراء تتراكم تحت الجلد، وتؤدي لحكة جنونية.

• تغييرات في البراز
البراز الأصفر يحدث غالبا مع حدوث اليرقان، وهو علامة أكيدة على وجود خطأ ما في أعلى الجهاز الهضمي.

• تشخيص مرض السكري حديثاً
السرطان يمكن أن يوقف البنكرياس عن إنتاج ما يكفي من الأنسولين، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

• الغثيان
يمكن أن يكون الغثيان واحدا من العلامات الشائعة لسرطان البنكرياس.

• جلطات الدم
جلطات الدم هي عرض غير شائع لسرطان البنكرياس، لكنها تعتبر واحدة من المؤشرات في بعض الأحيان.

• التعب
إذا ترافق التعب مع الأعراض الأخرى فقد يكون مؤشرا إضافيا على الإصابة.

• الحمى والرعشة والشعور بالإعياء
مثل هذه الأعراض هي أعراض غير شائعة لسرطان البنكرياس، ولكنها قد تكون مرتبطة بالحالة وتحتاج إلى عناية طبية فورية.

• صعوبة بلع الطعام
سرطان البنكرياس لا يسبب مشاكل في المريء، بل قد يجعل البلع غير طبيعي.

• الاكتئاب والقلق
الاكتئاب والقلق بدون أي سبب واضح هو عرض شائع لسرطان البنكرياس، فالحالة المزاجية السيئة يمكن أن تسير جنبا إلى جنب مع الألم والإرهاق.وكالات








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