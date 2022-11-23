المؤتمرنت -

مونديال 2022: إسبانيا تسحق كوستاريكا بسباعية

حقق المنتخب الإسباني فوزاً ساحقاً على نظيره الكوستاريكي 7 - صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.



وسجل داني أولمو الهدف الأول للمنتخب الإسباني في الدقيقة 11، قبل أن يضيف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 21.



وفي الدقيقة 31 سجل فيران توريس الهدف الثالث، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الرابع في الدقيقة 54، ثم أضاف غافي الهدف الخامس بهدف في الدقيقة 74، ثم سجل كارلوس سولير الهدف السادس في الدقيقة 89، واختتم ألفارو موراتا سباعية فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.



وبهذا الانتصار الكبير يعتلي المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما تجمد رصيد كوستاريكا بدون نقاط في المركز الأخير.



وكانت مباريات الجولة الأولى بالمجموعة ذاتها، قد شهدت فوز اليابان على ألمانيا 2 - 1، ويلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره الألماني يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية، فيما تلعب اليابان مع كوستاريكا.