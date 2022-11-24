الخميس, 24-نوفمبر-2022 الساعة: 01:10 ص - آخر تحديث: 01:04 ص (04: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صحيفة الميثاق المؤتمرية اليمانية.. في ذكرى تأسيسها الأربعين
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - تغلب المنتخب البلجيكي على نظيره الكندي بنتيجة (1 - 0)، في مباراة جمعتهما الأربعاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم قطر 2022

بلجيكا تهزم كندا في كأس العالم 2022

المؤتمرنت -
بلجيكا تهزم كندا في كأس العالم 2022
تغلب المنتخب البلجيكي على نظيره الكندي بنتيجة (1 - 0)، في مباراة جمعتهما الأربعاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم قطر 2022.

وتصدى كورتوا لركلة نفذها ألفونسو ديفيز في وقت مبكر من المباراة، كما أنقذ أكثر من فرصة ليحرم كندا من تسجيل هدفها الأول بكأس العالم بعد العودة إلى مسابقة شاركت فيها لأول مرة في 1986.

ورغم تفوق كندا الواضح، تقدمت بلجيكا، التي افتقدت المهاجم المصاب روميلو لوكاكو، بهدف قبل الاستراحة على عكس سير اللعب عن طريق باتشواي بعد تمريرة طويلة من توبي ألدرفيريلد.

وتحسن أداء فريق المدرب روبرتو مارتينيز، صاحب المركز الثالث في كأس العالم 2018، بعد الاستراحة وصمد أمام محاولات كندا ليخرج بالنقاط الثلاث في المجموعة السادسة التي شهدت التعادل دون أهداف بين كرواتيا والمغرب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: حكم جديد لصالح زينة ضد أحمد عز
عربي ودولي: البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم سيبراني
اقتصاد: الذهب يتحرك في نطاق محدود
رياضة: مونديال 2022: إسبانيا تسحق كوستاريكا
عربي ودولي: بحرية العدو تستهدف الصيادين جنوب غزة
محافظات: الأمانة.. إتلاف 62 طناً مواد غذائية
رياضة: اليابان تقهر ألمانيا في كأس العالم 2022
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
أخبار: الشورى يشيد بدور القوات المسلحة في حماية الثروة النفطية
رياضة: المغرب يتعادل مع كرواتيا ويحصد أول نقطة
أخبار: الأرصاد ينبه مواطني 9 محافظات من الطقس البارد
رياضة: فرنسا تعرض عضلاتها وتكتسح أستراليا
فنون ومنوعات: اصطياد أكبر سمكة ذهبية في العالم
رياضة: مانشستر يونايتد يعلن رحيل رونالدو
علوم وتقنية: أطباء يحذّرون من خطورة الإنفلونزا هذا العام
رياضة: المكسيك تتعادل مع بولندا سلبياً
أخبار: رصد 28 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل "أحد"
عربي ودولي: أمريكا تواصل نهب النفط السوري
اقتصاد: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط
رياضة: التعادل يخيم على قمة تونس والدنمارك
أخبار: الزراعة تمنع استيراد بذور البطاطس
أخبار: أكثر البلدان في قائمة مبيعات تذاكر كأس العالم2022
أخبار: أجواء باردة وأمطار رعدية على هذه المحافظات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022