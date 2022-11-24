المؤتمرنت -

أمطار متفرقة.. الأرصاد يدعو المزارعين لحماية محاصيلهم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى باردة نسبياً في عدة محافظات، وهطول أمطار متفرقة على مناطق عديدة خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أجواء باردة في أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.



فيما تكون الأجواء باردة نسبياً في أجزاء من مرتفعات محافظات أبين، لحج، الضالع وإب.



وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأرخبيل سقطرى وعلى أجزاء من المناطق الداخلية المحاذية للساحل الغربي، وأمطار خفيفة على السواحل الجنوبية والشرقية.



وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح نشطة تتراوح سرعتها ما بين 15-30 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.



وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم، بلغت 4 في ذمار، 4.5 في عمران، 5.8 في صنعاء، 7.5 في السدة.



وأوضح المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطة الرصد الجوي بسقطرى بلغت 8 ملم.



ونبه كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من لفحات البرد.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.