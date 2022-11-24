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أخبار
المؤتمر نت -

بعد سباعية إسبانيا.. أثقل هزائم المونديال

المؤتمرنت -
بعد سباعية إسبانيا.. أثقل هزائم المونديال
دخلت إسبانيا التاريخ، بتحقيقها واحدة من أكبر النتائج في تاريخ بطولات كأس العالم، بعد اكتساحها كوستاريكا بسباعية نظيفة.
وبانتصارها 7-0، سجلت إسبانيا "سابع" أثقل نتيجة في تاريخ المونديال، متساوية مع 4 منتخبات أخرى سجلت نفس النتيجة العريضة.

ولكن يبقى الرقم "10" هو التحدي الصعب، والرقم القياسي الصامد، وهو عدد الأهداف التي سجلها نجوم هنغاريا في مرمى السلفادور بمونديال 1982.

فيما يلي أكبر النتائج في تاريخ بطولات كأس العالم:

هنغاريا 10-1 السلفادور (مونديال 1982 في إسبانيا)

هنغاريا 9-0 كوريا الجنوبية (مونديال 1954 في سويسرا)
يوغسلافيا 9-0 زائير (كونغو الديمقراطية حاليا) (مونديال 1974 في ألمانيا)
السويد 8-0 كوبا (مونديال 1938 في فرنسا)
الأوروغواي 8-0 بوليفيا (مونديال 1950 في البرازيل)
ألمانيا 8-0 السعودية (مونديال 2002 في كوريا واليابان)
إسبانيا 7-0 كوستاريكا (مونديال 2022 في قطر)

البرتغال 7-0 كوريا الشمالية (مونديال 2010 في جنوب إفريقيا)

بولندا 7-0 هايتي (مونديال 1974 في ألمانيا)

تركيا 7-0 كوريا الجنوبية (مونديال 1954 في سويسرا)

الأوروغواي 7-0 اسكتلندا (مونديال 1954 في سويسرا)








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