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المؤتمر نت - أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، أن الاعلام الوطني الحر المقاوم للعدوان استطاع بإمكانياته البسيطة

(هوى اليمن والأولى إف إم) تحتفلا بذكرى إنطلاق بثهما

المؤتمرنت - ابراهيم الحجاجي -
(هوى اليمن والأولى إف إم) تحتفلا بذكرى إنطلاق بثهما
أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، أن الاعلام الوطني الحر المقاوم للعدوان استطاع بإمكانياته البسيطة أن يوصل صوت القضية اليمنية الى الرأي العام اليمني والعربي والاقليمي والعالمي.

وقال بن حبتور خلال حضوره الاحتفال الذي أقامته إذاعة هوى اليمن والاولى إف إم بمناسبة الذكرى السادسة والخامسة لانطلاق بثهما، وبالتزامن مع احتفالات شعبنا اليمني بالذكرى 55 لعيد الاستقلال 30 نوفمبر، إن قوى العدوان تمتلك أحدث وأضخم الات ووسائل الاعلام والتواصل، تحاول من خلالها على مدى ما يقارب ثمان سنوات من العدوان والحصار على الشعب اليمني تزييف الحقائق وتظليل الرأي العام.
مشيرا مقابل ذلك إلى أن وسائل اعلامية نابعة من التربة الوطنية اليمنية استطاعت بإمكانياتها البسيطة كإذاعة هوى اليمن والأولى وغيرها من وسائل الاعلام المقاوم للعدوان، أن توصل الصوت الصحيح والصورة الحقيقية والواقع كما هو، وكشف حقائق ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار وما يرافق ذلك من معاناة بكل مصداقية ومهنية.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بحضور وزير التعليم الفني والتدريب المهني أمين عام المؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد علي وعميد البرلمانيين العرب الشيخ زيد ابو علي ومستشار رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالعزيز الترب وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والاعلامية "العدوان يمتلك أحدث وأضخم الوسائل الاعلامية لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق، هل نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن ونهب ثروات البلد وقطع المرتبات هل هذا من أجل مصلحة الشعب اليمني؟ كلها أكاذيب يحاولون من خلالها تظليل الشارع العربي والرأي العالمي من خلال قدراتهم الاعلامية الهائلة، الشعب اليمني تضرر لكنه صمد بقوة حتى لا يذكر التاريخ أنه انهزم وهذه هي طبيعته عبر التاريخ، ومن جوانب هذا الصمود وسائل الاعلام المقاوم للعدوان".

وحيا رئيس الوزراء إبداع وتميز إذاعتي هوى اليمن والأولى إف إم التي تعتبر انموذجاً للعمل الاعلامي الحر، مقدراً الجهود التي يبذلها القائمون على الإذاعة على الصعيد المهني والنجاح الذي حققوه في فترة وجيزة.

وكان مدير عام إذاعة هوى اليمن محمد الرزيقي قد استعرض خلال كلمته الترحيبية، مسيرة الإذاعة خلال ستة أعوام، مثنياً على صمود منتسبي هوى اليمن وكذا الأولى إف ام، والذي كان له الفضل في التميز الذي وصلت إليه الإذاعة والنجاح الذي تحقق خلال فترة وجيزة.

وأشار الرزيقي الى برامج متعددة تميزت بها الإذاعة وأصبحت منبراً بارزاً لقضايا المجتمع ونقل مظلومية اليمن واليمنيين الى جانب رفيقاتها من وسائل الاعلام الوطنية الحرة، وكدا إحياء ذكرى ومآثر الاعلاميين الذين استشهدوا وهم يؤدون عملهم الاعلامي الوطني في مواجهة العدوان، مذكراً بالحضور المجتمعي للإذاعة من خلال البرامج المسابقاتية والتي كان أبرزها توزيع أربع سيارت كجوائز خلال شهر رمضان المبارك الفائت.

وتخلل الحفل عرض ريبوجكتر عن مسيرة الإذاعة وطبيعة عملها والجهود التي يبذلها منتسبوها، وعدد من الفقرات الفنية والشعرية وغيرها، كما تم في الختام تكريم الجهات الداعمة والمرافقة لأعمال الإذاعة.








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