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المؤتمر نت - دانت وزارة الثروة السمكية اختطاف مرتزقة العدوان، لعدد من الصيادين اليمنيين في منطقة بحيص بمديرية ميدي محافظة حجة

الثروة السمكية تدين اختطاف 6 صيادين يمنيين في ميدي

المؤتمرنت -
الثروة السمكية تدين اختطاف 6 صيادين يمنيين في ميدي
دانت وزارة الثروة السمكية اختطاف مرتزقة العدوان، لعدد من الصيادين اليمنيين في منطقة بحيص بمديرية ميدي محافظة حجة.

وأوضحت وزارة الثروة السمكية في بيان لها اليوم، أن مرتزقة العدوان اختطفوا عصر أمس 6 صيادين "محمد علي كلادة، أحمد علي كلادة، إبراهيم علي موسى، خال إبراهيم، محمد خال، عبده شريم عاتي وعلي خربين خال أثناء ممارستهم نشاط الاصطياد في منطقة بحيص في مديرية ميدي دون أي مبرر.

وحملت الوزارة الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية الصمت والتخاذل المستمر تجاه ممارسات قوى العدوان والمرتزقة والأعمال الإرهابية والاختطافات القسرية بحق الصيادين اليمنيين.








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