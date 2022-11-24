الخميس, 24-نوفمبر-2022 الساعة: 07:27 م - آخر تحديث: 06:35 م (35: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صحيفة الميثاق المؤتمرية اليمانية.. في ذكرى تأسيسها الأربعين
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان احتجز سفينة مازوت ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة

تحالف العدوان يحتجز سفينة المازوت "بريموري"

المؤتمرنت -
تحالف العدوان يحتجز سفينة المازوت "بريموري"
أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان احتجز سفينة مازوت ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي وإمعاناً منه في زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني، احتجز سفينة المازوت "بريموري" رغم خضوعها للتفتيش في جيبوتي.

وأشار إلى أنه باحتجاز هذه السفينة ارتفع عدد سفن الوقود المحتجزة من قبل تحالف العدوان إلى سفينتين.

وحمّل المتوكل تحالف العدوان والأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة في التداعيات الإنسانية والاقتصادية المترتبة على استمرار القرصنة على سفن الوقود.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ندوة صحية للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق تداولاتها على ارتفاع
أخبار: أمطار متفرقة.. الأرصاد يدعو المزارعين لحماية محاصيلهم
فنون ومنوعات: حكم جديد لصالح زينة ضد أحمد عز
رياضة: بلجيكا تهزم كندا في كأس العالم 2022
عربي ودولي: البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم سيبراني
أخبار: حقوق الإنسان تستغرب تجاهل المبعوث الأممي لمعاناة اليمنيين
اقتصاد: الذهب يتحرك في نطاق محدود
رياضة: مونديال 2022: إسبانيا تسحق كوستاريكا
أخبار: 14 علامة تحذرك من أخطر أنواع السرطانات!
عربي ودولي: بحرية العدو تستهدف الصيادين جنوب غزة
أخبار: 65 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة
محافظات: الأمانة.. إتلاف 62 طناً مواد غذائية
أخبار: إصابة 7 أشخاص بصنعاء إثر حريق في مصنع بطاريات
رياضة: اليابان تقهر ألمانيا في كأس العالم 2022
أخبار: بن حبتور يشيد بالأداء الأكاديمي المشرف للجامعات اليمنية
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
أخبار: الشورى يشيد بدور القوات المسلحة في حماية الثروة النفطية
رياضة: المغرب يتعادل مع كرواتيا ويحصد أول نقطة
أخبار: الأرصاد ينبه مواطني 9 محافظات من الطقس البارد
رياضة: فرنسا تعرض عضلاتها وتكتسح أستراليا
فنون ومنوعات: اصطياد أكبر سمكة ذهبية في العالم
رياضة: مانشستر يونايتد يعلن رحيل رونالدو
علوم وتقنية: أطباء يحذّرون من خطورة الإنفلونزا هذا العام
رياضة: المكسيك تتعادل مع بولندا سلبياً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022