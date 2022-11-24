المؤتمرنت -

توضيح هام من المؤسسة العامة للاتصالات

أكد مصدر مسؤول بالمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، أن المؤسسة ملتزمة بحقوق البث الحصرية لدولة قطر المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 واتحاد الفيفا.



وأوضح المصدر أن ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية من شائعات وأخبار، عن استعداد الاتصالات نقل أو بث مباريات مونديال كأس العالم 2022م مجانا لمشتركيها داخل اليمن، لا أساس لها من الصحة.



وأشار إلى أنه بالرغم من توافر الإمكانات الفنية والتقنية إلا أن الاتصالات اليمنية تحترم الأنظمة والقوانين الدولية التي تكفل حقوق البث الحصرية للدول والاتحادات التي تنظم البطولات الرياضية المختلفة إقليميا ودوليا.



وأكد المصدر حرص الاتصالات اليمنية على حقوق البث المعمول بها عالميا وعدم انتهاك مثل هذه الحقوق.