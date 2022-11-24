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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور عبدالحكيم أحمد سيف المخلافي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء

الأمين العام يعزي بوفاة الدكتور عبدالحكيم المخلافي

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة الدكتور عبدالحكيم المخلافي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور عبدالحكيم أحمد سيف المخلافي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.

وأشاد أمين عام المؤتمر في البرقية بمناقب الفقيد وسجله المهني التربوي والأكاديمي والعلمي الزاخر، الذي عُرف بالإخلاص والتفاني في أداء رسالته الأكاديمية والوطنية والدفاع عن الحقوق والحريات العامة، ساهم بصورة مؤثرة تجاه الأجيال اليمنية التي نهلت من علمه وتعلّمت من مبادئه حب الوطن.

ولفت إلى أن الفقيد المخلافي كان من الكفاءات الوطنية الهامة ومثالاً للقيادي الإداري الناجح في مختلف المناصب التي شغلها والتي منها الأمين العام الأسبق لجامعات ذمار والحديدة والبيضاء وعضواً في هيئة التدريس بجامعة ذمار كلية العلوم الإدارية، ودوره التنظيمي من خلال عضويته باللجنة الدائمة الرئيسية، حيث كان أحد أبرز القيادات المؤتمرية التي أسهمت بفاعلية في الجانب التنظيمي والسياسي للمؤتمر الشعبي العام خلال مسيرة حياته.

وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لنجل الفقيد المهندس عماد عبدالحكيم أحمد المخلافي وإخوانه وكافة آل المخلافي بهذا المصاب الأليم. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".








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