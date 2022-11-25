المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي الرئيس المشاط باستشهاد أخيه

بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، في استشهاد أخيه مصلح المشاط، بعد معاناة مع المرض جراء إصابة تعرض لها وهو يؤدي واجبه الديني والوطني في الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، والتصدّي لجحافل الغزاة والمحتلين والمرتزقة الذين يريدون تدنيس أرضنا اليمنية الطاهرة.



وأشاد رئيس المؤتمر في برقية العزاء التي بعثها إلى الرئيس المشاط ووالده وإخوانه، بمناقب الشهيد وتفانيه في أداء الواجب الوطني والدفاع عن اليمن ومواجهة العدو في مختلف جبهات الشرف والبطولة، ومن الرجال القلائل الذين أبلوا بلاءاً حسناً في أداء الواجب واجتراح المآثر البطولية النادرة.



معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الأليم، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه وأصدقائه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون" .