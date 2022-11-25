المؤتمرنت -

توقعات بهطول أمطار متفرقة على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى بادرة نسبياً في عدة محافظات، وهطول أمطار متفرقة على مناطق متعددة خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أجواء باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء، وباردة نسبياً في مرتفعات محافظات أبين، لحج، الضالع وإب والمناطق الصحراوية أثناء الليل والصباح الباكر.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأرخبيل سقطرى وعلى أجزاء من المناطق الداخلية المحاذية للساحل الغربي.



كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة على السواحل الجنوبية والشرقية، و رياح نشطة تتراوح سرعتها ما بين 15-30 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.



وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم، بلغت 4.4 في عمران، 5.6 في صنعاء، 5.8 في ذمار، 8.8 في السدة.



ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من تأثير البرد.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.