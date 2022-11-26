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المؤتمر نت - نجح المنتخب البولندي في اقتناص الفوز على نظيره السعودي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة

بولندا تقهر السعودية بثنائية في مونديال 2022

المؤتمرنت -
بولندا تقهر السعودية بثنائية في مونديال 2022
نجح المنتخب البولندي في اقتناص الفوز على نظيره السعودي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022.

وأحرز بيوتر زيلينسكي الهدف الأول لبولندا في الدقيقة 40، بعد تمريرة من نجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي.

وبعدها بخمس دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء للسعودية بعد عودته لتقنية الفيديو، لكن الدوسري لم ينجح في ترجمتها لهدف بعدما تصدى لها الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني ببراعة، لتذهب الكرة بعدها إلى محمد البريك الذي صوب مجددا من مسافة قريبة، إلا أن تشيزني تألق مجددا وأخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

وأحرز ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 82 بعدما استفاد من خطأ "كارثي" لمدافع منتخب السعودية، عبدالإله المالكي.

وبهذا الفوز رفع المنتخب البولندي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن السعودية، وثلاث نقاط عن المكسيك الثالثة التي ستواجه في وقت لاحق اليوم السبت، منتخب الأرجنتين متذيل ترتيب هذه المجموعة بلا رصيد من النقاط.








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