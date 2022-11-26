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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة، بوفاة المغفور له باذن الله تعالى، اللواء الركن

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل اللواء يحيى العلفي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل اللواء يحيى العلفي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة، بوفاة المغفور له باذن الله تعالى، اللواء الركن بحري/ يحيى عبدالله قاسم العلفي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته الوطنية في مختلف المنعطفات التاريخية ، ومواقفه النضالية منذ شارك مع زملائه الضباط الأحرار في وضع اللبنات الأولى لملاحم ثورة الـ26 من سبتمبر1962م.

منوها كذلك إلى دور الفقيد في إرساء مداميك القوات المسلحة اليمنية، وتأسيس القوات البحرية في اليمن، واسهاماته الادارية والقيادية من خلال تقلده العديد من المناصب القيادية في القوات المسلحة منها رئيس اركان القوات البحرية لفترة طويلة.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى اولاد الفقيد القاضي/ اكرم يحيى عبدالله العلفي رئيس محكمة استئناف محافظة ريمة، والدكتور/ عبدالله يحيى عبدالله العلفي، والأخ/ مروان يحيى عبدالله العلفي، والأخ/عماد يحيى عبدالله العلفي، والى كافة آل العلفي، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه وأصدقائه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون" .








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