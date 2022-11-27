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المؤتمر نت - فازت كرواتيا 4-1 على كندا وأقصتها من مونديال قطر 2022، في المباراة التي جمعتهما على إستاد خليفة الدولي يوم الأحد، في الجولة الثانية

كرواتيا تهزم كندا وترسلها خارج مونديال قطر

المؤتمرنت -
كرواتيا تهزم كندا وترسلها خارج مونديال قطر
فازت كرواتيا 4-1 على كندا وأقصتها من مونديال قطر 2022، في المباراة التي جمعتهما على إستاد خليفة الدولي يوم الأحد، في الجولة الثانية ضمن مرحلة دور المجموعات.

وسجلت كندا هدف التقدم عن طريق ألفونسو ديفيز في الدقيقة 2، ثم سجل أندريه كراماريتش هدف التعادل في الدقيقة 36 لصالح كرواتيا.

وفي الدقيقة 44 سجل ماركو ليفايا هدف ثاني للكروات، ثم سجل أندريه كراماريتش هدف ثالث، وسجل لوفرو ماجر هدف رابع في الدقيقة 90+5.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده بعد هذا الفوز إلى 4 نقاط، وقفز إلى مركز الصدارة في جدول ترتيب المجموعة السادسة (F) متجاوزاً بفارق الأهداف نظيره المغربي، ويليهما منتخب بلجيكا في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، ومن ثم كندا في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.








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