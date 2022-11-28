المؤتمرنت -

ألمانيا تتمسك بالأمل بتعادل ثمين مع إسبانيا

نجا المنتخب الألماني من الهزيمة أمام نظيره الإسباني وأكتفى بالتعادل هدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.



وتفوق ألفارو موراتا على رقيبه ليحول الكرة إلى شباك الحارس مانويل نوير من مدى قريب بعد تمريرة عرضية منخفضة من جوردي ألبا في الدقيقة 62 ليضع المنتخب الإسباني في المقدمة.



لكن فولكروغ عادل النتيجة في الدقيقة 83 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.



وتتصدر إسبانيا الترتيب بأربع نقاط وتحتاج فقط إلى التعادل مع اليابان في مباراتها الأخيرة بالمجموعة الخامسة لتضمن التأهل، وسيضمن الفوز التأهل للمنتخب الإسباني في صدارة المجموعة.



وتتذيل ألمانيا، التي خسرت 2-1 أمام اليابان في مباراتها الأولى، الترتيب بنقطة واحدة، ويحتاج المنتخب الألماني إلى الفوز على كوستاريكا يوم الخميس وانتظار خسارة اليابان. وإذا تعادلت اليابان فإن الأمر سيعتمد على فارق الأهداف أو الأهداف التي سجلتها ألمانيا واليابان.