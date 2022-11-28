الإثنين, 28-نوفمبر-2022 الساعة: 04:40 م - آخر تحديث: 03:38 م (38: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صحيفة الميثاق المؤتمرية اليمانية.. في ذكرى تأسيسها الأربعين
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها، القمة المجنونة بين صربيا والكامرون، والتي أقيمت على ملعب الجنوب يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم "قطر 2022"

التعادل يحسم القمة “المجنونة” بين صربيا والكامرون

المؤتمرنت -
التعادل يحسم القمة “المجنونة” بين صربيا والكامرون
حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها، القمة المجنونة بين صربيا والكامرون، والتي أقيمت على ملعب الجنوب يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وسجل ستراينيا بافلوفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش هدفين لصربيا في الوقت بدل الضائع، وأضاف ألكسندر ميتروفيتش هدفا بعد الاستراحة، لترد صربيا على تقدم الكاميرون بهدف جان-شارل كاستليتو.

وشارك أبو بكر كبديل في الدقيقة 55 وقلص الفارق للكاميرون بتسديدة ساقطة رائعة من فوق الحارس في الدقيقة 63 قبل أن يتلقى تمريرة في الجانب الأيمن ويرسل كرة عرضية حولها زميله إيريك مكسيم شوبو-موتنغ من مدى قريب إلى داخل الشباك.

وأنهى هذا التعادل سلسلة من ثماني هزائم متتالية للكاميرون في كأس العالم.

وحصد كل فريق بالتالي أول نقطة في المونديال، لتتواجد الكاميرون في المركز الثالث بفارق الأهداف عن صربيا متذيلة الترتيب.

وتلعب الكاميرون مع البرازيل يوم الجمعة، فيما تخوض صربيا مباراة صعبة أمام سويسرا.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ألمانيا تتمسك بالأمل بتعادل ثمين مع إسبانيا
عربي ودولي: موسكو: مقتل 300 جندي ومرتزق في أوكرانيا
رياضة: كرواتيا تهزم كندا وترسلها خارج مونديال قطر
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع
علوم وتقنية: عادات غذائية يومية تسبب الوفاة؟
عربي ودولي: متظاهرون بألمانيا ينددون بسياسة أمريكا
محافظات: مخيم مجاني للعيون في صعدة
أخبار: أمين عام المؤتمر يواسي آل المنتصر
رياضة: المغرب يهزم بلجيكا ويقترب من التأهل
أخبار: مجلس النواب يواصل جلسات أعماله اليوم
أخبار: أكثر من 5 آلاف امرأة ضحايا العدوان منذ 8 سنوات
رياضة: كوستاريكا تُوقف مغامرة اليابان في المونديال
أخبار: أجواء باردة متوقعة في 12 محافظة
رياضة: الأرجنتين تهزم المكسيك في مونديال قطر
أخبار: أمين عام المؤتمر يكتب .. الثلاثون‮ ‬من‮ ‬نوفمبر‮ ‬ملهم‮ ‬الانتصارات‮
أخبار: علامة في الساق تشير إلى مرض خطير بالكبد
رياضة: فرنسا أول المتأهلين إلى دور الـ16
فنون ومنوعات: لماذا أفلتت الفنانة منة شلبي من الحبس؟
محافظات: إب.. مخيم مجاني لاستئصال اللوزتين بيريم
عربي ودولي: خبير روسي: 3 بلدان قد تشهد أزمة عملات
عربي ودولي: رئيس بيرو يعيّن رئيسة جديدة لمجلس الوزراء
أخبار: ترقيم 4538 سيارة وضبط 17 ألف مخالفة مرورية
أخبار: الحديدة.. 58 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل اللواء يحيى العلفي
رياضة: بولندا تقهر السعودية في مونديال 2022
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022