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المؤتمر نت - السجن مدى لحياة لرئيس دولة عربية سابق بتهمة الخيانة العظمى

السجن مدى لحياة لرئيس دولة عربية سابق بتهمة الخيانة العظمى

المؤتمرنت -
السجن مدى لحياة لرئيس دولة عربية سابق بتهمة الخيانة العظمى




حكم رئيس محكمة أمن الدولة في دولة جزر القمر على رئيس البلاد السابق أحمد عبدالله سامبي بالسجن مدى الحياة بعد توجيه إليه تهمة الخيانة العظمى.


وكان المدعي العام في جزر القمر قال في وقت سابق، إن الرئيس السابق خان المهمة المكلف بها من قبل مواطني دولته، ولم يظهر سامبي الحاكم السابق صاحب الـ64 عامًا إلا في اليوم الأول لمحاكمته الأسبوع الماضي، وقال إن محاكمته غير عادلة.


ويتورط سامبي في فضيحة برنامج «المواطنة الاقتصادية» ويعارض حكم الرئيس الحالي غزالي العثماني، وحكم في الفترة من 2006 إلى 2011 وأصدر في عام 2008 قانونا يتيح بيع جوازات السفر بسعر مرتفع لمن يسعون للحصول على الجنسية واستقبل هذا البرنامج عدد من البدون المحرومين من وثائق هوية في دولهم من أجل الحصول على الجواز القمري بمبالغ مالية مرتفعة.


ووجهت المحكمة تهمة اختلاس ثروة طائلة من خلال هذا البرنامج حيث خسرت الحكومة أكثر من 1.8 مليار يورو بحسب المدي العام، وعلق محام في الطرف المدني يسمى إيمانويل سوسا على الحكم قائلا: «لقد منحوا فاسقين الحق في بيع جنسية جزر القمر كما نبيع الفول السوداني».


بدورها قالت تيسلام سامبي، ابنة الرئيس السابق لوكالة الأنباء الفرنسية إن العقوبة الصادرة ضمن مسرحية محاكماته والتي انتهت بالسجن مدى الحياة لأكبر معارض سياسي للنظام الحالي








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