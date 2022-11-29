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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالوهاب الشريف برقية عزاء ومواساة إلى المحامي

الامين المساعد يعزي بوفاة العميد محمد صلاح

المؤتمرنت -
الامين المساعد يعزي بوفاة العميد محمد صلاح
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالوهاب الشريف برقية عزاء ومواساة إلى المحامي/ عبدالمجيد محمد محمد صلاح، مستشار الدائرة القانونية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، واخوانه وكافة ال صلاح، وذلك بوفاة المغفور له باذن الله تعالى والده العميد /محمد محمد صلاح، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن في مجال القوات المسلحة.

وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الأليم.

سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه وأصدقائه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون"








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