المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع طقساً بارداً خلال الساعات القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً بارداً إلى بارد نسبياً في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع طقساً بارداً في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، غرب مأرب، غرب الجوف، ذمار والبيضاء.



ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً نسبياً في مرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، الضالع وإب والمناطق الصحراوية.



وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 15-30 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.



وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4 في ذمار، 5.6 في صنعاء، 6 في عمران، 7.5 في السدة، 8.6 في إب، 10 في المحويت.



ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد.



ودعا المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر لحماية محاصيلهم الزراعية في ظل الطقس البارد.



كما نبه مرتادي البحر والصيادون جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر.