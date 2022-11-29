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أخبار
المؤتمر نت - الفيفا يعاقب المنتخب الألماني في مونديال قطر 2022

الفيفا يعاقب المنتخب الألماني في مونديال قطر 2022

المؤتمرنت -
الفيفا يعاقب المنتخب الألماني في مونديال قطر 2022
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبة مالية ضد المنتخب الألماني بشكل رسمي قدرها 10 آلاف فرنك سويسري.

وقال "الفيفا" في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: إن عقوبة المنتخب الألماني ترجع إلى عدم التزامه بقواعد المؤتمر الصحفي قبل لقاء إسبانيا بالجولة الثانية للمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم، المقامة حاليا في قطر.

ورفض المدير الفني لمنتخب ألمانيا هانز فليك، إرسال لاعبيه للمؤتمر الصحفي، واكتفى بالحضور بداعي فرض التركيز للاعبيه قبل لقاء إسبانيا.

ويستعد المنتخب الألماني لخوض لقاء كوستاريكا في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم.

وحصد منتخب ألمانيا، نقطة واحدة في أول جولتين بالتعادل الإيجابي 1-1 مع إسبانيا بعد الخسارة 1-2 أمام اليابان.

وتحتاج الماكينات الألمانية في ظل امتلاكها لنقطة وحيدة إلى التغلب على كوستاريكا وأن تتغلب إسبانيا على اليابان لتضمن تأهلها إلى الدور الـ16 من المسابقة العالمية.








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