المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالرحمن درموش

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالرحمن منصور درموش، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأبناء الفقيد الشيخ محمد عبدالرحمن درموش عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس النواب سابقاً، والشيخ حمود عبدالرحمن درموش نائب رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 84 مديرية ريف إب، وإخوانهم حسن ونجيب وفهد عبدالرحمن درموش، وباقي أفراد الأسرة وكافة آل درموش بمحافظة إب في هذا المصاب الجلل.



وأشاد أبوراس بمناقب الفقيد ومواقفه ودوره في حل قضايا الناس والإصلاح بينهم، مبتهلاًً إلى المولى جل قدرته أن يتغمده بواسع رحمته وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان..



إنا لله وإنا إليه راجعون..