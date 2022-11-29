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المؤتمر نت - استشهد طفلان وأصيب ثالث بانفجار مقذوف من مخلفات قوى العدوان الأمريكي - السعودي في مديرية رحبة بمأرب

مأرب.. استشهاد طفلين وإصابة آخر بانفجار مقذوف

المؤتمرنت -
مأرب.. استشهاد طفلين وإصابة آخر بانفجار مقذوف
استشهد طفلان وأصيب ثالث بانفجار مقذوف من مخلفات قوى العدوان الأمريكي - السعودي في مديرية رحبة بمأرب.

وأوضح مصدر محلي، أن الطفلين سالم عبدالله أحمد جذينة المرادي (13 عاما) وعباد عبدالله أحمد جذينة (11 عاما) استشهدا، فيما أصيبت الطفلة نعمة عبدالله جذينة بجروح خطيرة، إثر انفجار مقذوف من مخلفات قوى العدوان بهم في منطقة الرويس بمديرية رحبة.

ودعا المصدر المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام والجهات المختصة إلى التحرك العاجل لتنظيف المديرية من مخلفات العدوان (الألغام والقذائف والقنابل العنقودية) التي تسببت بسقوط شهداء وجرحى من أبناء المديرية.








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