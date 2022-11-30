الأربعاء, 30-نوفمبر-2022 الساعة: 12:50 ص - آخر تحديث: 12:38 ص (38: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صحيفة الميثاق المؤتمرية اليمانية.. في ذكرى تأسيسها الأربعين
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - حسم منتخبا إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية بطاقتي المجموعة الثانية للعبور لدور ثمن نهائي مونديال قطر 2022، إثر انتصار إنجلترا على ويلز 3-صفر، وفوز أمريكا على إيران 1-صفر

إنجلترا وأمريكا إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022

المؤتمرنت -
إنجلترا وأمريكا إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022
حسم منتخبا إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية بطاقتي المجموعة الثانية للعبور لدور ثمن نهائي مونديال قطر 2022، إثر انتصار إنجلترا على ويلز 3-صفر، وفوز أمريكا على إيران 1-صفر.

كما كان متوقعاََ، دخل المنتخب الأمريكي المباراة مبادراََ للضغط على مرمى إيران، وهو المطالب بالفوز لضمان التأهل للدور الثاني، فخلق أولى الفرص في الدقيقة السادسة بواسطة تيموثي ويا، لكن كرته القوية علت المرمى.

في الجهة المقابلة، تكثل الإيرانيون في الدفاع، واعتمدوا على الهجمات المضادة المباغتة، كادت إحداها أن تؤثي أكلها بواسطة سردار أزمون، غير أن تدخل الدفاع حال دون تحول المحاولة لفرصة خطيرة.

مع مرور الوقت، ازداد ضغط الأمريكيين وظهروا أكثر إصراراََ على التسجيل، وهو ما تأتى لهم فعلا بواسطة نجمهم الأول، كريستيان بوليسيتش، في الدقيقة 38.

ولم يبدي "التيم ميلي" ردة فعل قوية بعد هدف بوليسيتش، مكتفين بهجمات محتشمة لم تقلق راحة الحارس الأمريكي مات تورنر.

بل أكثر من ذلك، كان بإمكان الأمريكيين أن يتوجهوا إلى غرفة الملابس وفي جعبتهم هدفين، لولا أن رفضت تقنية "الفار" هدفا وقعه تيموثي ويا، في الوقت بدل الضائع.

لبنتهي النصف الأول أمريكيا، بهدف دون رد.

الجولة الثانية، لم تختلف كثيرا عن سابقتها، مع تحسن طفيف في الأداء الهجومي لمنتخب إيران.

وكان زملاء بوليسيتش قريبون جدا من إضافة ثاني الأهداف في أكثر من مناسبة، لكن محاولاتهم افتقدت للدقة تارة، وواجهت حارسا متألقا، اسمه علي رضا بيرانفاند، تارة أخرى.

فيما عرفت العشر دقائق الأخيرة من النزال ضغطا من الإيرانيين، لكن محاولاتهم لم تكلل بالنجاح، لتنتهي هذه القمة بانتصار الولايات المتحدة الأمريكية 1-صفر.

في المقابلة الأخرى، التي أقيمت على أرضية اسطاد أحمد بن علي، حسم المنتخب الإنجليزي صدارة المجموعة بانتصارهم الكبير 3-صفر على الجارة ويلز، وقد سُجلت الأهداف كلها في النصف الثاني من اللقاء.

صمد منتخب بلاد الغال طوال شوط كامل، لكنه سرعان ما انهار مع بداية النصف الثاني للمباراة مستسلما لقوة نجوم "الأسود الثلاثة".

إذ لم يمهل نجم مانشستير يونيايتد – ماركوس راشفورد- زملاء غاريث بايل سوى 5 دقائق ليزور شباك الحارس داني وارد، من كرة ثابتة رائعة، معلنا عن أولى الأهداف.

وماهي إلا دقيقتين اثنتين، حتى ظهر فيل فودين، ليضيف ثاني الأهداف، في الدقيقة 50، ثم عاد "الفنان" راشفورد في الدقيقة 68، ليضيف ثالثها، بعد مجهود فردي رائع، وينهي المباراة مبكرا.

بهذه النتائج، تصدر منتخب إنجلترا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية برصيد 5 نقاط، فيما احتلت إيران المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتذيل منتخب ويلز الترتيب بنقطة يتيمة.

وضرب المنتخب الإنجليزي موعداً مع منتخب السنغال، وصيف المجموعة الأولى، يوم الأحد القادم في دور الـ16، وستلتقي أميركا بهولندا متصدرة المجموعة الأولى في دور ثمن النهائي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: بكين تتهم لندن بـ"الافتراءات الخبيثة"
رياضة: هولندا والسنغال لثمن نهائي مونديال 2022
ثقافة: نقابة الصحفيين اليمنيين تنعى شاعر اليمن المقالح
أخبار: شرف: تصرف “النقد العربي” لا يخدم مصالح اليمنيين
رياضة: الفيفا يفرض عقوبات على المنتخب الالماني
عربي ودولي: زلزال قوي يضرب قبالة سواحل تركيا
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار
أخبار: الأرصاد يتوقع طقساً بارداً خلال الساعات القادمة
أخبار: الامين المساعد يعزي بوفاة العميد محمد صلاح
وثائق ونصوص: بيان صادر عن المؤتمر بمناسبة العيد الـ55 للاستقلال 30 نوفمبر
عربي ودولي: السجن مدى الحياة لرئيس دولة عربية
رياضة: البرتغال ثالث المتأهلين لثمن نهائي المونديال
أخبار: ابو راس : عطاء المقالح يؤرخ لأهم مرحلة تنويرية في تاريخ اليمن الحديث
علوم وتقنية: 5 فوائد صحية مذهلة للسبانخ
عربي ودولي: مؤتمر دولي: حصار العدو على غزة جريمة حرب
فنون ومنوعات: حالة نادرة.. ولادة طفلة بذيل طوله 6 سم
اقتصاد: ارتفاع حاد في سعر الدولار عالمياً
رياضة: مونديال 2022: البرازيل تهزم سويسرا وتتأهل
أخبار: تحالف العدوان يحتجز سفينة البنزين "انفكتيوس"
أخبار: فتح موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر
ثقافة: اتحاد الأدباء ينعي الأديب المقالح
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب بنسبة 0.4 بالمائة
عربي ودولي: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
أخبار: 30 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
رياضة: غانا تهزم كوريا الجنوبية وتعزز حظوظها
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022