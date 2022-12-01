المؤتمرنت -

المكسيك تنهي مشوار السعودية في كأس العالم

خسر المنتخب السعودي حلم التأهل بخسارته على يد نظيره المكسيكي بهدفين لهدف، مساء اليوم الأربعاء على ملعب لوسيل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.



وجاءت ثنائية المنتخب المكسيكي بالشباك السعودية، بواسطة هنري ومارتن ولويس تشافيز بالدقيقتين 47 و52، في حين سجل هدف السعودية سالم الدوسري بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.



ليودع المنتخب السعودي مونديال قطر بثلاث نقاط من فوز وخسارتين، في حين حصد المنتخب المكسيكي أربعة نقاط وودع أيضا، في حين تأهلت الأرجنتين وبولندا معا لثمن النهائي.

