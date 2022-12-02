المؤتمرنت -

قطاع الشباب والطلاب بالمؤتمر يهنئ أبو راس بعيد 30 نوفمبر

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابو راس، برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ55 لعيد الإستقلال الوطني المجيد في الـ30 من نوفمبر 1967، من القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب، عضو الأمانة العامة، الشيخ ناجي بن يحيى القوسي، ينشر(المؤتمرنت) فيما يلي نصها:



الأخ الشيخ المناضل صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبى العام - حفظكم الله



تحية تقدير.. وبــعـــد



بإسم التكوينات الشبابية والطلابية بفروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة نتقدم إليكم بأسمى آيات التهانى والتبريكات بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لعيد الإستقلال الوطني المجيد في الـ30 من نوفمبر 1967.



هذه الذكرى الهامة والتي شكلت منعطفا هاما في مسار الحركة الوطنية وإنتصارا للثورات اليمنية المباركه 26سبتمبر و14 أكتوبر، حيث كان لرحيل آخر جندي بريطاني محتل من أرض الوطن أهمية كبيرة، فقد مثل ذلك اليوم تتويجا حقيقيا لنضال وكفاح الشعب اليمني العظيم.



الأب والمناضل رئيس المؤتمر

تأتي ذكرى الـ30 من نوفمبر وشعبنا يسطر أعظم الملاحم البطولية في التصدي للغزاه والمحتلين الجدد، مستلهمين دروس التضحية والفداء من إرث الآباء والأجداد حينما واجهوا المستعمر البريطاني وأجبروه على الرحيل.



ونحن على ثقة اليوم بأن الشعب اليمني قادر على طرد المحتلين الجدد مهما كانت التضحيات وسيكون للمؤتمر الشعبي العام والقوى الوطنية الأخرى دوراً هاماً في سبيل تحقيق ذلك الإنتصار إن شاء الله.



نكرر لكم التهنئة بهذه المناسبة الوطنية العظيمة مع تمنياتنا لكم بموفور الصحة والعافية..



أخوكم/ ناجي بن يحيى القوسي

القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب

عضو الأمانة العامة