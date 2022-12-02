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المؤتمر نت - ضمن المنتخب الكوري الجنوبي تأهله رفقة نظيره البرتغالي إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم قطر 2022، بينما فشلت الأورغواي في حجز بطاقة العبور رغم فوزها على غانا في آخر جولات المجموعة الثامنة

كوريا الجنوبية تتأهل رفقة البرتغال إلى دور الـ16

المؤتمرنت -
كوريا الجنوبية تتأهل رفقة البرتغال إلى دور الـ16
ضمن المنتخب الكوري الجنوبي تأهله رفقة نظيره البرتغالي إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم قطر 2022، بينما فشلت الأورغواي في حجز بطاقة العبور رغم فوزها على غانا في آخر جولات المجموعة الثامنة.

وسجلت كوريا الجنوبية في الوقت بدل الضائع، ‏هدف الفوز على البرتغال، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1، ويضمن بذلك الكوريون التأهل رسمياً إلى الدور الثاني.

وجاء هدفاً كورياً من أقدام كيم يونغ غون في الدقيقة 27 وهوانغ هي تشان في الدقيقة 91، بينما كان ريكاردو هورتا سباقا لافتتاح التسجيل للبرتغال في الدقيقة 5.

وفي المجموعة ذاتها، فازت الأوروغواي بهدفين نظيفين على منتخب غانا، سجلهما جيورجيان دي اراسكايتا في الدقيقة الـ26 والـ32.

وكانت المؤشرات كلها تؤهل الأوروغواي إلى مراحل إقصاء المغلوب، قبل أن تسجل كوريا الجنوبية هدف الفوز في آخر دقائق المباراة، مما حطم آمال رفاق لويس سواريز، إذ بات المنتخب الكوري متقدما بفارق الأهداف.

وتصدرت البرتغال المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، متبوعة بكوريا الجنوبية برصيد 4 نقاط، ثم الأوروغواي بنفس الرصيد من النقاط، مع فارق الأهداف المسجلة لصالح الكوريين، حيث سجلت الأولى هدفين فقط، مقابل 4 أهداف للمنتخب الآسيوي. بينما تذيلت غانا الترتيب بـ3 نقاط.

وكانت منتخبات كل من هولندا والسنغال وإنجلترا وأميركا والارجنتين وبولندا وفرنسا وأستراليا واليابان وإسبانيا والمغرب وكرواتيا والبرتغال والبرازيل قد تأهلت للدور المقبل.








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