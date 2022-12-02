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أخبار
المؤتمر نت - هذه المناسبة يجب أن تدفع المرتهنين لقوى الخارج المسخرين طاقاتهم لخدمة أطماعه أن يراجعوا أنفسهم وينحازوا لصف الشعب والوطن قبل فوات الأوان

الرهوي مهنئاً ابو راس .. ذكرى الاستقلال تؤكد حتمية رحيل المحتلين

المؤتمرنت -
الرهوي مهنئاً ابو راس .. ذكرى الاستقلال تؤكد حتمية رحيل المحتلين
تلقى الأخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة العيد ال(55) للاستقلال ال(30) من نوفمبر، من عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي- عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، ومن خلاله إلى قيادات وكوادر وقواعد وأنصار المؤتمر في الداخل والخارج.

وأكد الرهوي أن هذه المناسبة الوطنية ترسخ حقيقة تاريخية يتجاهلها تحالف العدوان السعودي الإماراتي وداعميه وأدواتهم، وهي أن أصحاب الأرض والحق دائما في موقع قوة ويستطيعون بإيمانهم وعزائمهم أن يلحقوا الهزيمة بأعتى قوى الاحتلال، كما فعل ثوار سبتمبر وأكتوبر وهم يواجهون الامبراطورية التي لم تكن تغيب عنها الشمس، وتمكنوا بوعيهم وشجاعتهم وعدالة قضيتهم أن يجبروها على الخروج من ثغر اليمن الباسم من دون تقديم أي تنازلات، ليكون الاستقلال كاملا والتحرر بلا انتقاص.

وأوضح الرهوي أن الاستقلال مثل حزمة من الإنجازات؛ لأنه حرر الوطن من الاحتلال، وبه استعاد جزء كبير من الأرض اليمنية هويته التاريخية وفيه خطت القوى الوطنية خطوة أولى ممهدة للوحدة اليمنية، وفيه سقطت كانتونات العمالة السلاطينية والمشيخية التي ارتهنت للاحتلال ونفذت أجندته مقابل امتيازات شكلية.

وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى أن هذه المناسبة يجب أن تدفع المرتهنين لقوى الخارج المسخرين طاقاتهم لخدمة أطماعه أن يراجعوا أنفسهم وينحازوا لصف الشعب والوطن قبل فوات الأوان، فالثورة حتمية ولا خلاص لهم وهم في صف العدوان والاحتلال، مهما رفعوا الشعارات البراقة، وقدموا أنفسهم ممثلين لشعب أباحوا ثرواته وموانئه وجزره ولقمة عيشه وأمنه واستقراره.

واختتم الرهوي برقية التهنئة متمنيا لرئيس المؤتمر دوام الصحة والعافية وللتنظيم الوطني الرائد مزيدا من الثبات في مواجهة قوى العدوان مع بقية القوى الوطنية وفي مقدمها أنصار الله، كما أشاد بتضحيات الشعب اليمني وقواته المسلحة في سبيل الحرية والاستقلال.









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