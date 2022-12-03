المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي الشيخ عز الدين الدبعي بوفاة والدته

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عز الدين ثابت عبدالله الدبعي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس الشورى، في وفاة والدته الفاضلة.



وعبر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ عز الدين الدبعي وإخوانه وكافة آل الدبعي بمديرية الشمايتين محافظة تعز في هذا المصاب.. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أبنائها وأهلها وذويها الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.