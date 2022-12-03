المؤتمرنت -

هولندا تهزم أمريكا وتبلغ ربع نهائي مونديال قطر

حجز المنتخب الهولندي أولى بطاقات الدور ربع النهائي في مونديال قطر 2022، بعد تغلبه على الولايات المتحدة الأمريكية 3-1، في مباراة جمعتهما السبت في الدور ثمن النهائي.



وسيواجه المنتخب الهولندي الفائز من المباراة الأخرى التي تقام في وقت لاحق من يوم السبت، بين منتخبا الأرجنتين وأستراليا.



وتقدم المنتخب الهولندي عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله دالي بليند الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.



وفي الدقيقة 76 سجل حاجي رايت هدف أمريكا الوحيد، فيما أضاف دينزل دومفريس الهدف الثالث للمنتخب الهولندي في الدقيقة 80، والذي كان قد صنع أول هدفين لهولندا.