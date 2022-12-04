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المؤتمر نت - ضرب منتخب الأرجنتين موعداً نارياً مع نظيره الهولندي في ربع نهائي كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر، بعد فوزه على نظيره الأسترالي 2-1 يوم السبت على ملعب استاد "أحمد بن علي" المونديالي

الأرجنتين تهزم أستراليا وتضرب موعداً نارياً مع هولندا

المؤتمرنت -
الأرجنتين تهزم أستراليا وتضرب موعداً نارياً مع هولندا
ضرب منتخب الأرجنتين موعداً نارياً مع نظيره الهولندي في ربع نهائي كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر، بعد فوزه على نظيره الأسترالي 2-1 يوم السبت على ملعب استاد "أحمد بن علي" المونديالي ضمن مباريات الدور ثمن النهائي.

ووسط حضور 45 ألف و32 مشجعاً، تقدم المنتخب الأرجنتيني بهدفين سجلهما ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز في الدقيقتين 35 و57، ثم رد المنتخب الأسترالي بهدف في الدقيقة 77 سجله الأرجنتيني إنزو فيرنانديز بالخطأ في مرمى منتخب بلاده لدى محاولة التصدي لتسديدة من كريج جودوين.

وسيواجه منتخب الأرجنتين نظيره الهولندي في الدور ربع النهائي من مونديال قطر، يوم الجمعة 9 ديسمبر، على ملعب المدينة التعليمية.








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