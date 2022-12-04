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المؤتمر نت - واصل منتخب فرنسا مسيرته الناجحة في سبيل الدفاع عن لقبه عندما تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بفوزه على نظيره البولندي 3-1. في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن مباريات الدور ثمن النهائي

فرنسا تفوز على بولندا وتتأهل الى ربع النهائي

المؤتمرنت -
فرنسا تفوز على بولندا وتتأهل الى ربع النهائي
واصل منتخب فرنسا مسيرته الناجحة في سبيل الدفاع عن لقبه عندما تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بفوزه على نظيره البولندي 3-1. في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن مباريات الدور ثمن النهائي.

وهز أوليفييه جيرو الشباك قبل الاستراحة مباشرة بعد تمريرة من مبابي ليرفع رصيده إلى 52 هدفا مع فرنسا ويصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده وبفارق هدف واحد عن تييري هنري.

وواصلت فرنسا الضغط الهجومي في الشوط الثاني، وكاد جيرو أن يضيف هدفا بعد تمريرة عرضية من جول كوندي لكنه سدد بجوار المرمى.

وسجل مبابي الهدف الثاني بتسديدة هائلة من داخل منطقة الجزاء بمسافة قصيرة في الدقيقة 74، ثم أضاف هدفا بتسديدة مذهلة أخرى في الزاوية العليا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع مبابي رصيده إلى 5 أهداف في صدارة هدافي كأس العالم.

وقلص روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بولندا الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، بعدما استفاد من إعادة الركلة التي أهدرها في البداية بسبب تحرك هوغو لوريس بشكل مبكر.

وستلعب فرنسا في دور الثمانية أمام إنجلترا أو السنغال.








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