الإثنين, 05-ديسمبر-2022 الساعة: 04:51 م - آخر تحديث: 03:50 م (50: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صحيفة الميثاق المؤتمرية اليمانية.. في ذكرى تأسيسها الأربعين
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - اكتشاف سحلية عمرها 202 مليون سنة

علماء يكتشفون سحلية عمرها 202 مليون سنة

المؤتمرنت -
علماء يكتشفون سحلية عمرها 202 مليون سنة
اكتشف العلماء بقايا سحلية قديمة لم تكن معروفة من قبل في أقبية متحف التاريخ الطبيعي في لندن، يقدر عمرها بـ202 مليون سنة، في حين أن أقدم سحلية مكتشفة كان عمرها 180 مليون سنة.

ويمثل هذا الاكتشاف الذي أعلن عنه قبل أيام المكتب الصحفي لجامعة بريستول البريطانية البقايا الأقدم لهذه المجموعة من الزواحف.

وقال مايكل بينتون، الأستاذ في جامعة بريستول "لقد بات اكتشاف هذه الحفرية حدثا مهما جدا لعلم الحفريات، لأنه يعطي إزاحة زمنية للتقديرات السابقة لظهور السحالي الأولى إلى ما يقرب من 30 مليون سنة في عمق الماضي.

وأضاف بينتون: "في ذلك الوقت، أعيد بناء النظم البيئية للأرض بشكل جذري، مما أدى إلى ظهور العديد من المجموعات الموجودة من النباتات والحيوانات".

ووفقا لعلماء الحفريات الحاليين، ظهرت أول ليبيدوصورات، وهي مجموعة كبيرة من الزواحف، والتي تشمل السحالي الحديثة والحرباء على الأرض في منتصف العصر الجوراسي، منذ حوالي 180-170 مليون سنة

واكتشف البروفيسور بنتون وزملاؤه بشكل غير متوقع أن السحالي ظهرت على الأرض في وقت أبكر بكثير مما افترضه علماء الحفريات. قاموا بهذا الاكتشاف أثناء دراسة الحفريات من نهاية العصر الترياسي، والتي تم تخزينها في أقبية المتاحف المختلفة في المملكة المتحدة، بما في ذلك متحف التاريخ الطبيعي في لندن ، أحد أقدم المؤسسات من نوعها في العالم.

أثناء فهرسة هذه الحفريات، صادف العلماء صندوقا به آثار لعظام الزواحف القديمة، والتي صنفها القيمون على متحف التاريخ الطبيعي في لندن على أنها ما يسمى بالكليفوصورات، وهي زواحف قديمة برأس منقار لم تكن قريبة من الديناصورات أو الليبيدوصورات. وقد تمت دراستها في الماضي لذلك لم تجذب انتباه العلماء لأكثر من 70 عاما.

عندما قام البروفيسور بنتون وزملاؤه بتنوير عدة أجزاء من جماجم الزواحف من مخازن متحف التاريخ الطبيعي في لندن باستخدام ماسح التصوير المقطعي المحوسب، وجدوا أن هذه الزواحف لم تكن في الواقع كليفوصورات. وإنما هي ليبيدوصورات قديمة وبدائية عاشت على الأرض منذ أكثر من 202 مليون سنة.

ووفقا للباحثين، هذا الاسم يمثل تاريخ اكتشاف أقدم سحلية على الأرض، وقد كانت مفترسا نشطا قادرا على اصطياد الحيوانات الصغيرة الأخرى بسرعة.

ويدفع هذا الاكتشاف يدفع وقت ظهور السحالي بنحو 30 مليون سنة إلى الماضي ويشير إلى أن أسلافهم ظهروا في وقت واحد تقريبا مع الديناصورات الأولى والزواحف الأخرى.*تاس








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: دراسة: إنجاب الأطفال يحدث تغيرات بعقول الآباء
أخبار: الحديدة.. 45 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
فنون ومنوعات: قرار عاجل ضد الفنان محمد رمضان
عربي ودولي: دعوة أوروبية لتقديم شكوى ضد واشنطن
رياضة: فرنسا تفوز على بولندا وتتأهل الى ربع النهائي
أخبار: النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الأرصاد الجوية
أخبار: الشورى يدين التفجير بمسجد الزيار في حضرموت
أخبار: امين عام المؤتمر يواسي آل البابلي
أخبار: الأرصاد يحذر مجدداً من برودة شديدة واضطراب البحر
علوم وتقنية: ما تأثير المشي للخلف على صحتك؟
رياضة: الأرجنتين تهزم أستراليا وتلاقي هولندا
عربي ودولي: العدو الصهيوني يقتحم بلدة العيسوية
فنون ومنوعات: فتاة تقتل خطيبها قبل أيام من زفافهما
محافظات: إغلاق 17 محطة معالجة لمياه الشرب بالأمانة
أخبار: شهيد بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان في الجوف
اقتصاد: القمح ينخفض إلى أدنى مستوى في 3 أشهر
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الوزير المشجري باستشهاد 6 من أسرته
أخبار: 93 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
رياضة: هولندا تهزم أمريكا وتبلغ ربع نهائي المونديال
أخبار: الأمين العام يعزي الشيخ عز الدين الدبعي بوفاة والدته
عربي ودولي: حملة اعتقالات واسعة فى الضفة المحتلة
أخبار: البرلمان يواصل مناقشته لمشروع قانون بشأن الأرصاد الجوية
أخبار: أجواء باردة في أغلب المناطق وتحذير للمواطنين
رياضة: سويسرا تكمل عقد المتأهلين إلى ثمن النهائي
أخبار: دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ أبو راس بعيد الاستقلال
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022