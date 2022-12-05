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المؤتمر نت - حجز منتخب كرواتيا مقعده في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز بركلات الترجيح 3-1 على نظيره الياباني، عقب التعادل 1-1 في الوقت الأصلي ثم الإضافي يوم الاثنين

ركلات الترجيح تمنح كرواتيا التأهل لربع نهائي مونديال 2022

المؤتمرنت -
ركلات الترجيح تمنح كرواتيا التأهل لربع نهائي مونديال 2022
حجز منتخب كرواتيا مقعده في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز بركلات الترجيح 3-1 على نظيره الياباني، عقب التعادل 1-1 في الوقت الأصلي ثم الإضافي يوم الاثنين.

وسجل دايزين مايدا هدف التقدم لليابان في مباراة متكافئة بدور الستة عشر، بعدما استغل ارتباكا دفاعيا عقب ركلة ركنية في الدقيقة 43، وبدا أن الفريق قد يحقق مفاجأة جديدة بعد التفوق على ألمانيا بطلة العالم أربع مرات وإسبانيا بطلة العالم 2010 بدور المجموعات.

لكن إيفان بريشيتش أدرك التعادل للمنتخب الكرواتي، الذي خسر نهائي كأس العالم 2018، بضربة رأس في الدقيقة 55.

وفي ركلات الترجيح، تألق الحارس ليفاكوفيتش ليهدي بلاده بطاقة التأهل لدور الثمانية وانتظار الفائز من المواجهة بين البرازيل وكوريا الجنوبية.








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