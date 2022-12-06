الثلاثاء, 06-ديسمبر-2022 الساعة: 03:42 م - آخر تحديث: 02:41 م (41: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صحيفة الميثاق المؤتمرية اليمانية.. في ذكرى تأسيسها الأربعين
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً إلى شديد البرودة على

رصد درجة الحرارة في 4 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
رصد درجة الحرارة في 4 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً إلى شديد البرودة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه من المتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

ويُحتمل أن يكون الطقس بارداً في المناطق المرتفعة من محافظات أبين، لحج، إب، الضالع، المحويت، ريمة، وبارداً نسبياً في المناطق الصحراوية.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2 في ذمار، 3.4 في عمران، 4 في صنعاء، 7.2 في السدة، 8.8 في إب.

وحذر المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر وكذلك المسافرين إلى تلك المحافظات من الطقس البارد، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منه.

كما دعا المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر من الأجواء الباردة والشديدة البرودة لحماية محاصيلهم الزراعية .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه الصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ركلات الترجيح تمنح كرواتيا التأهل لربع النهائي
عربي ودولي: 14 قتيلاً بفيضان نهر جنوب أفريقيا
ثقافة: اليمن تحصد جائزة اريج الذهبية
علوم وتقنية: علامات مبكرة تنذر بمرض السرطان
محافظات: الأمانة.. إتلاف منتجات غذائية متنوعة
عربي ودولي: العدو الصهيوني يهدم مسجداً جنوب الخليل
اقتصاد: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنحو 10%
فنون ومنوعات: اكتشاف سحلية عمرها 202 مليون سنة
مجتمع مدني: طبيب يحذر من خطر الموت بسبب الإجهاد
علوم وتقنية: دراسة: إنجاب الأطفال يحدث تغيرات بعقول الآباء
رياضة: إنجلترا تتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022
أخبار: عودة 9 صيادين كانوا محتجزين لدى المرتزقة
أخبار: اجواء باردة في 9 محافظات يمنية
أخبار: الأحزاب السياسية تُحيي العيد الـ55 لاستقلال 30 من نوفمبر
أخبار: الحديدة.. 45 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
فنون ومنوعات: قرار عاجل ضد الفنان محمد رمضان
عربي ودولي: دعوة أوروبية لتقديم شكوى ضد واشنطن
رياضة: فرنسا تفوز على بولندا وتتأهل الى ربع النهائي
أخبار: النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الأرصاد الجوية
أخبار: الشورى يدين التفجير بمسجد الزيار في حضرموت
أخبار: امين عام المؤتمر يواسي آل البابلي
أخبار: الأرصاد يحذر مجدداً من برودة شديدة واضطراب البحر
علوم وتقنية: ما تأثير المشي للخلف على صحتك؟
رياضة: الأرجنتين تهزم أستراليا وتلاقي هولندا
عربي ودولي: العدو الصهيوني يقتحم بلدة العيسوية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022