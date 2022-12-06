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أخبار
المؤتمر نت - مونديال قطر 2022.. نتيجة الشوط الأول بين المغرب واسبانيا

مونديال قطر 2022.. نتيجة الشوط الأول بين المغرب واسبانيا

المؤتمرنت -
مونديال قطر 2022.. نتيجة الشوط الأول بين المغرب واسبانيا
سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة منتخب المغرب وإسبانيا، المقامة حاليا على ستاد المدينة التعليمية ، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي بمونديال قطر 2022.

وحسم المنتخب المغربي عبوره من الدور الأول، في صدارة المجموعة السادسة، برصيد 7 نقاط، ليواجه إسبانيا وصيفة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.



وجاءت تشكيلة منتخب المغرب من ياسين بونو في حراسة المرمي، وفي الدفاع لعب أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، غانم سايس، فيما لعب في الوسط سليم أملاح، عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، والهجوم حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف النصيري.








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