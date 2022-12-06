الثلاثاء, 06-ديسمبر-2022 الساعة: 11:18 م - آخر تحديث: 11:07 م (07: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صحيفة الميثاق المؤتمرية اليمانية.. في ذكرى تأسيسها الأربعين
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - يمكن أن تؤدي العديد من الأسباب إلى نوبات الصداع النصفي، من العوامل الهرمونية والعوامل العاطفية إلى العوامل الجسدية والبيئية

دراسة تكشف أن الصداع النصفي مرتبط بما نأكله

المؤتمرنت -
دراسة تكشف أن الصداع النصفي مرتبط بما نأكله
هناك العديد من البشر الذين يعانون من نوبات الصداع النصفي، ربما لأسباب عديدة ومتنوعة، بدءا من العوامل الهرمونية أو العاطفية إلى العوامل الجسدية والبيئية.

وعادة ما يؤثر الصداع النصفي على قدرتنا على التركيز ويجعل القيام بأنشطة حياتنا اليومية أمرا في غاية الصعوبة، نظراً لتسببه في الآلام الشديدة. والصداع النصفي، على وجه الخصوص، مرهق للغاية ويمكن أن يتسبب في استلقاء الناس في غرفة مظلمة لبضع ساعات، حتى تنتهي نوبة الصداع.

دراسة حديثة وجدت أن نوبات الصداع النصفي قد لا تكون عشوائية، كما نعتقد، ويمكن لما نأكله أن يلعب دورا كبيرا فيها.

وفي الدراسة، التي نشرتها مجلة "نيوتريشينال نيوروساينس" Nutritional Neuroscience، نظر الباحثون في البيانات التاريخية للمرضى، ووجدوا أن سوء التغذية الخفيف والمتوسط والشديد كان مرتبطا به المشاركون الذين يعانون من صداع شديد بشكل متكرر.

ولاحظ الباحثون أيضا أن أولئك الذين عانوا من الصداع الشديد والصداع النصفي غالبا ما يتّبعون نظاما غذائيا يفتقر إلى الفيتامينات والعناصر الغذائية.

وبشكل أوضح، لاحظ الفريق أن الأنظمة الغذائية التي يتبعها مرضى الصداع الشديد والصداع النصفي تميل إلى نقص الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل الألياف الغذائية، وحمض الفوليك الكلي، والريبوفلافين، والسيلينيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وكذلك فيتامين A وفيتامين B6 وفيتامين B12، وفيتامين C وفيتامين K.

وكان هؤلاء الأفراد أيضا يشربون المزيد من القهوة ويستهلكون المزيد من الثيوبرومين، وهو موجود في الشوكولاتة.

ونتيجة لذلك، خلص الفريق إلى أن النظام الغذائي مرتبط بمخاطر وشدة الصداع النصفي.

وقالت الدكتورة سيدني غرين، لموقع "إيت ذيس نوت ذات" Eat This Not That: "يمكن أن يحدث الصداع النصفي بسبب انخفاض مستويات السكر في الدم. وإذا كان شخص ما ينتقل لفترات طويلة بين الوجبات، أو يتخطى الوجبات، أو يستغنى عن مجموعات الطعام الرئيسية، خاصة الكربوهيدرات، فقد يتسبب ذلك في انخفاض مستويات السكر في الدم، وبالتالي تنتابه نوبات الصداع".

وأضافت: "يؤدي سوء التغذية لفترات طويلة عادة إلى نقص الفيتامينات والمعادن، ونقص في بعض الفيتامينات (معظمها فيتامينات B) والمغنيسيوم المعدني، وقد يساهم ذلك في حدوث نوبات صداع نصفي أكثر حدة".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: نتيجة الشوط الأول بين المغرب واسبانيا
اقتصاد: تراجع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من القدس
أخبار: رصد درجة الحرارة في 4 محافظات يمنية
أخبار: تحذير.. تفجير مرتقب للألغام في الحديدة
رياضة: البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية وتبلغ ربع النهائي
رياضة: ركلات الترجيح تمنح كرواتيا التأهل لربع النهائي
عربي ودولي: 14 قتيلاً بفيضان نهر جنوب أفريقيا
علوم وتقنية: عادات سيّئة مدمّرة للعين.. ترتكبونها يوميّاً!
ثقافة: اليمن تحصد جائزة اريج الذهبية
علوم وتقنية: علامات مبكرة تنذر بمرض السرطان
أخبار: قوى العدوان ترتكب 37 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدة
محافظات: الأمانة.. إتلاف منتجات غذائية متنوعة
عربي ودولي: العدو الصهيوني يهدم مسجداً جنوب الخليل
اقتصاد: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنحو 10%
أخبار: النواب يدين فرض رسوم ضرائب على المستوردين
فنون ومنوعات: اكتشاف سحلية عمرها 202 مليون سنة
مجتمع مدني: طبيب يحذر من خطر الموت بسبب الإجهاد
علوم وتقنية: دراسة: إنجاب الأطفال يحدث تغيرات بعقول الآباء
رياضة: إنجلترا تتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022
أخبار: عودة 9 صيادين كانوا محتجزين لدى المرتزقة
أخبار: اجواء باردة في 9 محافظات يمنية
أخبار: الأحزاب السياسية تُحيي العيد الـ55 لاستقلال 30 من نوفمبر
أخبار: الحديدة.. 45 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
فنون ومنوعات: قرار عاجل ضد الفنان محمد رمضان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022