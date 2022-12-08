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المؤتمر نت - مع قدوم موسم الشتاء والطقس البارد تكثر حالات التهاب الحلق. يحدث التهاب الحلق عندما يشعر المرء بألم أو حكة أو تهيج في الحلق ويمكن أن يعاني من بعض السوء عند البلع

للمصابين بالتهاب الحلق.. امتنعوا عن هذه الأطعمة!

المؤتمرنت -
للمصابين بالتهاب الحلق.. امتنعوا عن هذه الأطعمة!
مع قدوم موسم الشتاء والطقس البارد تكثر حالات التهاب الحلق. يحدث التهاب الحلق عندما يشعر المرء بألم أو حكة أو تهيج في الحلق ويمكن أن يعاني من بعض السوء عند البلع. يقدم تقرير نشره موقع Eat This Not That نصائح حول العناصر الغذائية التي ينبغي تجنب تناولها لمساعدة الجسم على سرعة الشفاء من التهاب الحلق، كما يلي:

1. وجبات خفيفة مقرمشة
يمكن أن يكون ملمس بعض الأطعمة، مثل رقائق البطاطس والمقرمشات والبسكويت، حادًا عند ابتلاعها وتسبب المزيد من الألم والتهيج. يمكن أن تتغلغل الحواف الخشنة لهذه الأطعمة في الحلق الملتهب بالفعل مما يجعله مؤلمًا. تكون الأطعمة ذات الملمس اللين أفضل وتساعد على التحسن سريعًا عند الإصابة بالتهاب الحلق.

2. فواكه حمضية
إن الفواكه الحمضية مليئة بفيتامين C، وهو أمر رائع عندما يكون الشخص مريضًا. لكن إذا كانت حموضة الفواكه الطازجة مثل البرتقال والليمون والليمون الحامض تزيد من دغدغة الحلق عند تناولها، فمن الأفضل تجنب تناولها إلى حين يهدأ التهاب الحلق. يمكن تكون العصائر والمثلجات المصنوعة من الحمضيات مزعجة أيضًا، لذا يجب التوقف مؤقتًا عن تناولها. يمكن أيضًا اللجوء إلى الأطعمة الأخرى، التي تحتوي على فيتامين C، والتي تكون أكثر نعومة مثل البطاطس المهروسة أو الفلفل بالطهي على البخار.

3. الأطعمة الحمضية
يمكن تسبب الأطعمة الحمضية مثل صلصة الطماطم تهيج الحلق تمامًا مثل الفواكه الحمضية. يجب تجنبها مؤقتًا حتى يهدأ الألم والتعافي من التهاب الحلق.

4. طعام حار
يتسبب تناول الأطعمة الحارة أو المضاف إليها صلصة حارة في تهيج منطقة الحلق الملتهبة مما يؤدي إلى زيادة الالتهاب وتأخر التعافي. ينصح خبراء التغذية باستبعاد البهارات والإضافات الحريفة من النظام الغذائي حتى يزول التهاب الحلق.

5. الخضروات النيئة الصلبة
يمكن أن يؤدي تناول الجزر والكرفس، وهي عناصر مفيدة صحيًا، إلى ازعاج في منطقة الحلق المتهيجة. يمكن اختيار تناول الخضروات المطبوخة أو حتى المهروسة عند المعاناة من التهاب في الحلق.

6. الأطعمة المخبوزة والمقلية
يتميز الدجاج وحلقات البصل المقلية بطبقة مقرمشة وخشنة، لكنها يمكن أن تكون سببًا لتهيج التهاب الحلق. يمكن تناول الأطعمة المقلية أثناء الإصابة بالتهاب الحلق لكن يجب تذكر إزالة الطبقات الخشنة الملمس.








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