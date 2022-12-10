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أخبار
المؤتمر نت - نيمار يلمح إلى اعتزال اللعب في البطولات الدولية

نيمار البرازيل يلمح إلى اعتزال اللعب في البطولات الدولية

المؤتمرنت - -
نيمار البرازيل يلمح إلى اعتزال اللعب في البطولات الدولية
ألمح النجم البرازيلي نيمار، إلى إمكانية اعتزاله اللعب دوليا عقب الإقصاء من مونديال قطر 2022، بعد المباراة المثيرة التي جمعت "سيليساو" بكرواتيا، وانتهت بضربات الترجيح (2-4).

ونقل موقع كورة الرياضي الإلكتروني عن نيمار، عقب انتهاء المباراة بفوز كرواتيا، الليلة الماضية، قوله: إنه لا يمكن أن يضمن بنسبة 100 في المائة أن يلعب مجددا لمنتخب السيليساو، الذي ودع المونديال من دور ربع نهائي مونديال.

وأضاف لاعب باريس سان جرمان الفرنسي (صاحب ال 30 عاما): "لا أغلق أي أبواب على المنتخب الوطني، لكن أيضا لا أضمن 100 في المائة أنني سأعود.. علي التفكير أكثر قليلا حيال الموضوع، حيال ما هو الشيء الصحيح لي وللمنتخب".

وابتعد العرش مرة أخرى عن النجم البرازيلي الذي لطالما عرف عنه أنه وريث بيليه أو روماريو أو رونالدو أو رونالدينيو، غير أن الاخفاق كان نصيب "ني" مرة أخرى في مونديال قطر 2022، بعدما تعرضت أحلامه بمعانقة الكأس المرموقة وبالاقتراب من جائزة الكرة الذهبية، إلى ضربة كبيرة إثر الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح يوم أمس الجمعة في ربع النهائي.

وانتهى مونديال 2022 بفشل جديد، بعدما استهله نيمار بشكل صعب، التواء في الكاحل في المباراة الأولى، وسباق مع الزمن للشفاء.

وغاب نيمار عن مباراتين ثم خاض مباراة كوريا الجنوبية في ثمن النهائي وسجل فيها.

وفي مواجهة كرواتيا افتتح نيمار التسجيل معادلا الرقم القياسي لعدد الأهداف مع البرازيل المسجل باسم الأسطورة بيليه (77)، لكن كرواتيا عادلت 1-1 وانتصرت بركلات الترجيح (4-2).








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