المؤتمرنت -

5 أطعمة تؤذي صحة قلبك.. تجنبها

كشفت أخصائية أميركية أن هناك 5 أنواع من الأطعمة التي ينبغي تجنب تناولها للحفاظ على صحة القلب.



وقالت طبيبة أمراض القلب في مستشفى مايو كلينك وجونز هوبكنز ومؤسسة موقع Step One Foods، إليزابيث كلوداس، إن المرء لا يحتاج إلى أن يكون "خبير تغذية ليعلم أنه لن يستفيد من نظام غذائي ثابت من البرغر المغطى بالجبن والدونتس والبطاطا المقلية، ولكن هناك عدد من الخيارات الشائعة التي لا تعتبر صحية للقلب كما هو معتقد بشكل شائع".



1. حليب منزوع الدسم

على الرغم من أن الحليب الخالي من الدسم يحتوي على دهون مشبعة أقل من الحليب كامل الدسم، فقد أوصت الدكتورة كلوداس "بتجربة البدائل"، مثل حليب اللوز أو الكاجو أو الصويا التي تحتوي على المزيد من الدهون غير المشبعة.



كما يمكن تناول البروكلي واللفت والبرتقال والفاصوليا والتين للحصول على مزيد من الكالسيوم.



2. المشروبات الغازية منزوعة السكر

كما أشارت أخصائية التغذية إلى أن المشروبات الغازية الدايت أو ذات السكر الأقل لا تعني بالضرورة أنها صحية أو أقل ضررًا على الصحة، موضحة أن باحثين فرنسيين توصلوا في دراسة، قائمة على الملاحظة، إلى أن المحليات الاصطناعية "لا ينبغي اعتبارها بديلاً صحيًا وآمنًا للسكر"، حتى مع الأخذ في الاعتبار "الاستخدام المكثف لهذه المواد في المنتجات في السوق العالمية".



ونصحت الدكتورة كلوداس بشرب الماء أو الشاي بالنعناع فهو مليء بالمركبات الصحية للقلب التي تساعد في مكافحة الالتهاب وتلف الخلايا، حيث يرتبط الشاي الأسود والأخضر بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



3. رغيف الخبز

أوضحت الطبيبة الأميركية ربما "يتفاجأ الكثيرون عندما يعلمون أن الخبز والمخبوزات من أكبر مصادر الصوديوم في وجباتنا الغذائية"، فعلى سبيل المثال، تحتوي قطعة خبز واحدة سادة على ثلث المدخول اليومي الموصى به من الصوديوم من قبل جمعية القلب الأميركية.



إن البديل الأكثر صحة هو الخبز الذي يمكن رؤية الحبوب والبذور فيه، والذي يحتوي على 3 غرام على الأقل من الألياف لكل 100 سعرة حرارية.



4. السمن

أوضحت الدكتورة كلوداس أنه على الرغم من حظر الزيوت المهدرجة جزئيًا في عام 2015، فإن العديد من أنواع السمن لا تزال تحتوي على زيت النخيل، الذي يمكن أن يرفع نسبة الكوليسترول في الدم، ناصحة باستخدام زيت الزيتون أو زيت الكتان.



وشرحت الدكتورة كلوداس أن زيت الزيتون يحتوي فقط على مستويات قليلة من الدهون المشبعة ولا يحتوي على دهون متحولة.



5. ألواح غرانولا

على الرغم من وصفها كبديل صحي للحلوى، إلا أن العديد من ألواح الغرانولا تحتوي على سكريات مضافة ومحليات صناعية وزيت النخيل، وهي سلبيات تؤثر على صحة القلب.



ونصحت دكتورة كلوداس بأن يتم تناول المكسرات النيئة بمفردها ودقيق الشوفان على الإفطار أو الفاكهة المجففة أو الطازجة بدلًا من ألواح الغرانولا.