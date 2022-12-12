الإثنين, 12-ديسمبر-2022 الساعة: 05:02 م - آخر تحديث: 04:32 م (32: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - تدشن جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة، السبت القادم، سلسلة مخيمات طبية مجانية في أمراض وجراحة العيون

3 مخيمات للعلاج المجاني للعيون في عمران والحديدة

المؤتمرنت -
3 مخيمات للعلاج المجاني للعيون في عمران والحديدة
تدشن جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة، السبت القادم، سلسلة مخيمات طبية مجانية في أمراض وجراحة العيون في إطار الذكرى السنوية للشهيد، تحت شعار “رحماء بينهم”.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور نشوان العطاب، أن الجمعية ستنفذ 3 مخيمات طبية خلال الفترة من 17 ديسمبر وحتى 19 يناير 2022م بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان وبدعم من الهيئة العامة للزكاة وشركة يمن موبايل للهاتف النقال في محافظتي عمران والحديدة.

وأشار إلى أن تلك المخيمات تستهدف معاينة أكثر من سبعة آلاف حالة وإجراء أكثر من 600 عملية لإزالة المياه البيضاء والظفرة الملتحمة والأكياس الدهنية لتخفيف معاناة المواطنين جراء الظروف المادية الصعبة الناتجة عن استمرار العدوان والحصار الجائر.

وذكر الدكتور العطاب أنه سيتم تدشين المخيم الـ ( 50)، السبت القادم في مستشفى حرف سفيان بمحافظة عمران بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان وبتمويل من شركة يمن موبايل كأول مخيم يقام في المحافظة.

وبيّن أنه سيتم تنفيذ المخيم الـ (51) في مستشفى الضحي الريفي بمحافظة الحديدة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2022 إلى 5 يناير 2023، فيما ستتم إقامة المخيم الـ (52) في مستشفى بيت الفقيه بالحديدة، خلال الفترة 14 يناير – 19 يناير 2022م، بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة بتمويل الهيئة العامة للزكاة.

ودعا رئيس الجمعية، كافة رجال المال والأعمال والخيرين إلى المشاركة في دعم مثل هذه المخيمات الطبية الإغاثية التي ستقدم خدماتها مجانا للمرضى، وذلك في إطار مسئوليتهم الاجتماعية تجاه المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان الأمريكي السعودي.

وأكد أن هذه المخميات تأتي استكمالا للجهود الإغاثية الخيرية للمخيمات السابقة التي نفذتها الجمعية في عدة محافظات بمشاركة عدد من الاختصاصيين في أمراض العيون وكوادر صحية مؤهلة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: إخطارات للاحتلال بالهدم في القدس والخليل ورام الله
عربي ودولي: قوات القمع تقتحم سجن "هداريم"
عربي ودولي: العدو يعتقل شاباً فلسطينياً من مخيم جنين
محافظات: نزول مفاجئ الى مخازن الأغذية في حجة
أخبار: تحالف العدوان يمنع دخول 800 صنفا دوائيا اليمن
أخبار: قوى العدوان ترتكب 37 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدة
رياضة: كرة جديدة في نصف نهائي مونديال 2022
أخبار: ما يفعله الجيران المزعجون بكم.. وبصحتكم
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
رياضة: بونو أول حارس يحافظ على نظافة شباكه
أخبار: الطريق إلى نهائى كأس العالم 2022
أخبار: 13 ألف امرأة وطفل ضحايا العدوان بـ8 سنوات
عربي ودولي: مصرع 8 جراء الفيضانات في الفلبين
فنون ومنوعات: إليسا: المغرب يكتب التاريخ بمونديال قطر
أخبار: اجواء باردة في 9 محافظات يمنية
رياضة: فرنسا تضرب موعداً مع المغرب في نصف النهائي
علوم وتقنية: ماذا يفعل البرقوق بالعظام؟
مجتمع مدني: 5 أطعمة تؤذي صحة قلبك.. تجنبها
أخبار: رونالدو ينهار باكيا بعد الخروج من كأس العالم
أخبار: المغرب يصل المربع الذهبي لكأس العالم كأول منتخب عربي وأفريقي
عربي ودولي: موسكو تحظر دخول 200 شخصية كندية
أخبار: 81 خرقاً جديداً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية
رياضة: نيمار يلمح إلى اعتزال اللعب في البطولات الدولية
أخبار: وفاة 15 طفلاً بالحصبة في اليمن خلال 7 أشهر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022