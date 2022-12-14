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أخبار
المؤتمر نت - تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي كأس العالم "قطر 2022"، بعد فوزه على نظيره الكرواتي 3 - صفر، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي

الأرجنتين تهزم كرواتيا وتبلغ نهائي مونديال 2022

المؤتمرنت -
الأرجنتين تهزم كرواتيا وتبلغ نهائي مونديال 2022
تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي كأس العالم "قطر 2022"، بعد فوزه على نظيره الكرواتي 3 - صفر، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي.

وافتتح ليونيل ميسي أهداف الأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 34 حصل عليها خوليان ألفاريز بعد اصطدام مع الحارس دومينيك ليفاكوفيتش، وبعد ذلك بخمس دقائق أضاف ألفاريز الهدف الثاني بعد مجهود فردي وخطأ في دفاع كرواتيا.

وحاولت كرواتيا، التي كانت عدلت تأخرها لتفوز بركلات الترجيح على اليابان والبرازيل في الدورين الماضيين، العودة في الشوط الثاني لكن دفاع الأرجنتين لم يواجه أي مشكلة في الحفاظ على شباكه نظيفة.

وحسم ألفاريز فوز الأرجنتين عندما انطلق ميسي من الناحية اليمنى وحافظ على الكرة رغم محاولات المدافع يوسكو غفارديول قبل أن يمررها إلى مهاجم مانشستر سيتي الذي هز الشباك من مدى قريب في
الدقيقة 69.

وحافظت الأرجنتين على سجلها المثالي في ظهورها الخامس في الدور قبل النهائي في كأس العالم.

وتلعب الأرجنتين مع الفائز من منتخبي فرنسا حامل اللقب والمغرب واللذين يلتقيان يوم الأربعاء.








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