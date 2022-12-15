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المؤتمر نت - تأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022، بفوزه على نظيره المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما يوم الأربعاء على استاد "البيت" بمدينة الخور القطرية

فرنسا تهزم المغرب وتتأهل إلى نهائي كأس العالم

المؤتمرنت -
فرنسا تهزم المغرب وتتأهل إلى نهائي كأس العالم
تأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بفوزه على نظيره المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما يوم الأربعاء على استاد "البيت" بمدينة الخور القطرية.

وأصبح هرنانديز أول لاعب منافس يهز شباك المغرب في البطولة، حيث جاء الهدف السابق الوحيد بشكل عكسي، بعدما استغل ارتباكا داخل المنطقة وتابع تسديدة أبدلت اتجاهها من كيليان مبابي وسجل في شباك الحارس ياسين بونو من مدى قريب في الدقيقة الخامسة.

وأضاف البديل راندال كولو مواني الهدف الثاني بعد مشاركته مباشرة بعدما تابع أيضا تسديدة أبدلت اتجاهها من مبابي، بطريقة مشابهة للهدف الأول، في الدقيقة 79.

وعانى منتخب المغرب من ضربة مبكرة بإصابة اثنين من أبرز مدافعيه وهما نايف أكرد قبل البداية مباشرة ورومان سايس في منتصف الشوط الأول، ورغم ذلك امتلك فرصة للتعادل بتسديدة خلفية رائعة من جواد ألياميق لكن الحارس هوغو لوريس أنقذها ببراعة.

ورغم استحواذ المغرب على الكرة بشكل أكبر في الشوط الثاني، فقد فشل المنتخب المعروف باسم "أسود الأطلس" في مواصلة مفاجآته بعدما فاز على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال في البطولة الجارية ليصبح أول منتخب عربي أو إفريقي يبلغ الدور قبل النهائي للمسابقة.

وستكون فرنسا سعيدة بعدما أصبحت صاحبة أول منتخب يصل إلى نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين منذ فعلتها البرازيل في 2002، والآن ستفكر أمام الأرجنتين يوم الأحد أن تصبح ثالث منتخب يحتفظ باللقب بعد البرازيل في 1962 وإيطاليا في 1938.

وسيخوض منتخب المغرب مباراة أخرى أمام كرواتيا لتحديد صاحب المركز الثالث يوم السبت.








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