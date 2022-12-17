المؤتمرنت -

5 مليارات مشاهد حول العالم تابعوا مونديال قطر 2022

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، الجمعة ، ان إيرادات كأس العالم في قطر بلغت 7.5 مليار دولار بزيادة مليار دولار عن النسخة السابقة، فيما بين ان خمسة مليارات مشاهد حول العالم تابعوا مباريات كأس العالم في قطر حتى الآن.



وأضاف إنفانتينو في مؤتمر صحفي، "نشكر قطر على تقديم النسخة الأفضل للمونديال على الإطلاق ومديح بالإجماع في مجلس الفيفا للنسخة الحالية لكأس العالم"، لافتا الى ان "كرة القدم وحدت العالم بالفعل والنسخة الحالية نجحت نجاحا باهرا".



ونوه الى ان "إيرادات كأس العالم في قطر بلغت 7.5 مليار دولار بزيادة مليار دولار عن النسخة السابقة".



وتابع، ان "62 مباراة حتى الآن في بطولة كأس العالم في قطر 2022 دون أي شغب أو تجاوزات والنسخة الحالية من كأس العالم شهدت نجاحا باهرا على كل الصعد"، مردفا ان "إقامة مباريات كأس العالم في نوفمبر وديسمبر له تأثير إيجابي".



وأكمل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ان "البطاقات الحمراء والصفراء في مونديال قطر أقل مما كان عليه الحال في النسخة السابقة"، موضحا، "نحتاج إلى إعادة النقاش بشأن عدد الفرق التي ستضمها مجموعات النسخة المقبلة من كأس العالم".



وذكر ان "2.5 مليار دولار ستستخدم لتطوير الاتحاد الدولي لكرة القدم مستقبلا و3.27 مليون مشجع حضروا المباريات في مونديال قطر حتى الآن بينما سجلت نسخة 2018 في روسيا 3.03 مليون".





وأشاد، جياني ، بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022.



واعتبر ، أن المنتخب المغربي قدم أداء متميزا في مونديال قطر وحقق نجاحا باهرا لم يسبق له مثيل في تاريخ الكرة العربية والإفريقية.



وأشار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى أن "أسود الأطلس" لعبوا بإصرار ومثابرة وقدموا كرة قدم ممتعة و بجودة عالية.

