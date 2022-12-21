الأربعاء, 21-ديسمبر-2022 الساعة: 10:29 م - آخر تحديث: 10:26 م (26: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - يشكو الناس تراجع قوتهم العضلية عندما يتقدمون في العمر، الأمر الذي يزيد متاعبهم الصحية خلال الشيخوخة، فيما يوصي الأطباء بتناول فيتامين ضروري

عند التقدم في العمر.. نقص هذا الفيتامين يحدث تأثيراً خطيراً

المؤتمرنت -
عند التقدم في العمر.. نقص هذا الفيتامين يحدث تأثيراً خطيراً
يشكو الناس تراجع قوتهم العضلية عندما يتقدمون في العمر، الأمر الذي يزيد متاعبهم الصحية خلال الشيخوخة، فيما يوصي الأطباء بتناول فيتامين ضروري، لأنه يساعد على خفض الضرر بشكل كبير.

وبحسب دراسة أجراها باحثون من البرازيل والمملكة المتحدة، فإن الأشخاص الذين كان لديهم نقص في فيتامين "د" وهم صغار، زاد احتمال فقدانهم للقوة العضلية بنسبة 78 في المئة.

ويعد فيتامين "د" ضروريا في الجسم لأنه يساعد على أداء عدد من الوظائف الحيوية، مثل حفظ صحة العظام، كما أنه يحد من نمو خلايا السرطان.

وشدد الباحث في علم الشيخوخة بجامعة ساو كارلوس البرازيلية، تياغو دا سيلفا أليكساندر، وهو أحد المشاركين في الدراسة، على أن فيتامين "د" أساسي للجسم.

ومن بين وظائف ومنافع فيتامين "د" مساعدة العضلات على استعادة نسيجها، فضلا عن تنظيم مستوى الكالسيوم، الذي تحتاج إليه.

وشملت الدراسة عينة من 3200 شخص في بريطانيا، ممن تجاوزت أعمارهم 50 عاما، وليسوا ممن حصل لديهم تراجع في العضلات بسبب التقدم في العمر.

وحرص الباحثون على مواكبة المشاركين في الدراسة على مدى 4 سنوات كاملة، من أجل معرفة التأثير المحتمل لنقص فيتامين "د" في الجسم.

وأظهرت النتائج أن من رُصد لديهم نقص في فيتامين "د"؛ أي أقل من 30 نانومول في اللتر الواحد من الدم، كانوا أكثر عرضة لفقدان الكتلة العضلية بنسبة 70 بالمئة.

أما المستوى الطبيعي من فيتامين "د" في جسم الإنسان فهو 50 نانومول في اللتر الواحد من الدم، لكن كثيرين يهملون هذا العنصر المهم ويحسبون أنهم مجرد "ترف زائد".

ويوصي خبراء الصحة بالحصول على فيتامين "د" من خلال قضاء فترة من الوقت في الخارج والتعرض لأشعة الشمس، عوض البقاء في أماكن مغلقة طيلة الوقت.

ويمكن تعزيز فيتامين "د" في الجسم عن طريق أغذية مفيدة وذات نسبة عالية من الدهون الصحية مثل سمك السلمون وصفار البيض والتونة.

ولأن كثيرين يعيشون في دول يصعب فيها التعرض للشمس، بسبب الغيوم والشتاء الطويل، فإنه من الممكن أن يلجأ الناس إلى مكملات فيتامين "د"، لكنهم يحتاجون إلى أخذها وفق جرعات دقيقة يحددها المختصون.وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: إتلاف 9 أطنان مواد غذائية وأدوات تجميل
رياضة: إشبيلية ينفصل عن إيسكو
فنون ومنوعات: إحالة الفنانة منة شلبي للجنايات
علوم وتقنية: طوال موسم البرد.. هؤلاء لا تفارقهم الإنفلونزا
عربي ودولي: الرئيس السوري يصدر مرسوم عفو عام جديداً
اقتصاد: الذهب حبيس نطاق ضيق مع قوة الدولار
أخبار: الراعي يطلع على امتحانات الزمالة العربية لطب الأطفال
أخبار: وفد عماني يصل العاصمة صنعاء
أخبار: دعوة المزارعين إلى حماية المحاصيل من الصقيع
أخبار: رصد 108 خروقات لقوى العدوان في الحديدة
عربي ودولي: إصابة عشرات الفلسطينيين في بيت أمر بالخليل
فنون ومنوعات: وفاة شاب فرحاً بفوز الارجنتين بكأس العالم
فنون ومنوعات: شروط حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت
علوم وتقنية: الجوز يخفف أعراض الإجهاد
أخبار: جرحى مدنيون بمخلفات العدوان في 3 محافظات
محافظات: إبادة ألف كلب ضال في أمانة العاصمة
علوم وتقنية: 5 نصائح ذهبية للنجاة من مخاطر الشتاء
اقتصاد: تراجع استهلاك الغاز في أوروبا بنسبة 20%
رياضة: استقبال مهيب لأبطال العالم في الأرجنتين
أخبار: الشوافي يكشف عن حدث هام في سماء اليمن
أخبار: صنعاء تحتضن مؤتمر المعرفة التكنولوجية
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل هزبر
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب بشكل طفيف
عربي ودولي: مستوطنون صهاينة يقتحمون الاقصى
أخبار: أجواء شديدة البرودة في 8 محافظات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022