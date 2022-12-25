الأحد, 25-ديسمبر-2022 الساعة: 07:24 م - آخر تحديث: 06:57 م (57: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - حذرت الدكتورة آنا سافونوفا، أخصائية التشخيص المختبري السريري، من خطر تكرر الإصابة بالإنفلونزا

طبيبة تحذّر من خطر الإصابة المتكرّرة بالإنفلونزا

المؤتمرنت -
طبيبة تحذّر من خطر الإصابة المتكرّرة بالإنفلونزا
حذرت الدكتورة آنا سافونوفا، أخصائية التشخيص المختبري السريري، من خطر تكرر الإصابة بالإنفلونزا.

وأشارت الطبيبة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، إلى أنه إذا كانت منظومة مناعة الشخص لا تستجيب بالمستوى المطلوب للفيروسات، فإنه معرض لتكرر الإصابة بنفس النوع من الإنفلونزا.

ووفقا لها، يمكن بعد إصابة الشخص بإنفلونزا H1N1، ان يصاب الشخص بنوع В من الإنفلونزا، وهذا ما يحصل عادة عند بداية انتشار العدوى وفي نهايتها، حيث تحل فيروسات النوع В محل فيروسات النوع А.

وتضيف، يكمن السبب في عدم استجابة منظومة المناعة بصورة كاملة. كما أن مستوى المناعة يختلف من شخص إلى آخر، لذلك تختلف استجابة منظومة المناعة للفيروسات أيضا. وبما أن موسم انتشار امراض البرد والإنفلونزا طويل، فإن عدم استجابة منظومة المناعة بالمستوى المطلوب، يزيد من خطر تكرر الإصابة بنفس النوع من الإنفلونزا.

واستنادا إلى ذلك، تنصح بالتطعيم ضد الإنفلونزا، حتى بعد مضي 2-4 أسابيع على الشفاء من المرض. وهذا يحمي من الإصابة بنوع آخر من الإنفلونزا أيضا.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: الأمانة: مخيم طبي مجاني بمستشفى فلسطين
فنون ومنوعات: عبلة كاملة ..إبتعاد إختياري عن الشاشة
علوم وتقنية: أسباب الصداع عند الاستيقاظ من النوم
عربي ودولي: احتجاجات بالمغرب دعماً لفلسطين
عربي ودولي: روسيا تكشف خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ثقافة: منح شيرين أبو عاقلة جائزة حرية الصحافة
محافظات: إتلاف شحنة جبنة مثلثات في أمانة العاصمة
رياضة: "فيفا" يمنح المغرب أعلى تقييم في المونديال
رياضة: الفيفا يُعلن أفضل هدف في مونديال 2022
أخبار: صنعاء تحمل صافر مسؤولية انفجار أسطوانات الغاز
أخبار: 74 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
رياضة: الكشف عن أسعار تذاكر خليجي 25
فنون ومنوعات: منى زكي (تحت الوصاية) في رمضان
محافظات: الوهباني يفتتح حاجزاً مائياً بصنعاء
مجتمع مدني: تكريم القيادات المجتمعية في مناخة وصعفان
علوم وتقنية: هذا ما يحصل اذا تناولت الزنجبيل يومياً لمدة شهر!
عربي ودولي: أمريكا تحث بوتين على "الاعتراف بالواقع"
أخبار: شهيد و12 جريح في قصف سعودي على منبه بصعدة
اقتصاد: ارتفاع العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5%
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الإعلامي الخولاني
أخبار: تخفيض أسعار الكهرباء في صنعاء
أخبار: وفاة وإصابة 598 مواطناً بحوادث مرورية في شهر
أخبار: الأرصاد يكشف توقعات طقس 24 ساعة المقبلة
محافظات: اليوم.. حملة لضبط باصات الأجرة في صنعاء
عربي ودولي: 29 أسيرة فلسطينية في سجون العدو الصهيوني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022