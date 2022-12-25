الأحد, 25-ديسمبر-2022 الساعة: 11:58 م - آخر تحديث: 11:58 م (58: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - أصيب 4 مدنيين بينهم طفلان بجروح متفاوتة، اليوم، جراء انفجار لغم وقنبلة عنقودية في محافظة الحديدة

إصابة 4 مدنيين بانفجار لغم وعنقودية في الحديدة

المؤتمرنت -
إصابة 4 مدنيين بانفجار لغم وعنقودية في الحديدة
أصيب 4 مدنيين بينهم طفلان بجروح متفاوتة، اليوم، جراء انفجار لغم وقنبلة عنقودية في محافظة الحديدة.

وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان له، أن طفلين شقيقين أصيبا بانفجار لغم من مخلفات العدوان بمديرية التحيتا.

وأفاد المركز بأن قنبلة عنقودية من مخلفات الغارات الجوية انفجرت في مديرية الحالي، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين.

وأرجع إستمرار سقوط ضحايا القنابل العنقودية والألغام إلى عدم توفّر الأجهزة الكاشفة لدى المركز، رغم المطالبات المستمرة للأمم المتحدة بتوفيرها والسماح بدخولها كضرورة إنسانية مُلحة، وحق من حقوق الشعب اليمني.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: مقتل قياديين من داعش شمالي العراق
رياضة: "فيفا" يسحب كأس العالم من ميسي
اقتصاد: الكويت تصدر أول شحنة من الديزل المطور
محافظات: الأمانة: مخيم طبي مجاني بمستشفى فلسطين
فنون ومنوعات: عبلة كاملة.. إبتعاد إختياري عن الشاشة
علوم وتقنية: أسباب الصداع عند الاستيقاظ من النوم
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ الدبعي
عربي ودولي: احتجاجات بالمغرب دعماً لفلسطين
أخبار: انهيار منزل يخلف 17 قتيل وجريح في البيضاء
أخبار: الأرصاد يتوقع أجواء باردة وهطول أمطار متفرقة
عربي ودولي: روسيا تكشف خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ثقافة: منح شيرين أبو عاقلة جائزة حرية الصحافة
محافظات: إتلاف شحنة جبنة مثلثات في أمانة العاصمة
رياضة: "فيفا" يمنح المغرب أعلى تقييم في المونديال
أخبار: حقوق الإنسان تدين جريمة العدو السعودي في الرقو
رياضة: الفيفا يُعلن أفضل هدف في مونديال 2022
أخبار: صنعاء تحمل صافر مسؤولية انفجار أسطوانات الغاز
أخبار: 74 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
رياضة: الكشف عن أسعار تذاكر خليجي 25
فنون ومنوعات: منى زكي (تحت الوصاية) في رمضان
محافظات: الوهباني يفتتح حاجزاً مائياً بصنعاء
مجتمع مدني: تكريم القيادات المجتمعية في مناخة وصعفان
علوم وتقنية: هذا ما يحصل اذا تناولت الزنجبيل يومياً لمدة شهر!
عربي ودولي: أمريكا تحث بوتين على "الاعتراف بالواقع"
أخبار: شهيد و12 جريح في قصف سعودي على منبه بصعدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022